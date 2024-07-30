Однако эта попытка оккупантов потерпела неудачу. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

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Какое изменение тактики оккупантов было вблизи Гуляйполя

Лиховий отметил, что два дня назад у российских военных была попытка атаковать наши позиции на Гуляйпольском направлении чуть более массивными группами, чем одно пехотное отделение.

Они привлекли для этого 2 танка, и еще баги, и еще что-то колесное. Но эта попытка потерпела неудачу,

– рассказал спикер.

Он отметил, что это наступательная небольшая группировка противника была разбита, танк поражен, и россияне отступили. Потерь наших позиций не было.

"Всего за 2 прошедших дня на Гуляйпольском направлении было поражено 3 российских танка. Это немного успокоило их и их попытки как-то там что-то придумывать. Это направление сейчас снова спокойное", – сообщил Лиховой.

В то же время представитель ОУВ "Таврия" подчеркнул, что тактика российской армии на этом направлении стала – это штурмовые действия небольшим количественным составом, малыми пехотными силами, до отделения, в целом без использования бронетехники.

Лиховий также отметил, что эти действия россиян происходят тем же количеством войск, которая присутствует, в частности, в Запорожской области. Там также не наблюдают увеличения этой численности вражеских войск, то есть россияне удерживают устойчивую группировку, которой недостаточно для больших наступательных действий на север области.