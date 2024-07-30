Однак ця спроба окупантів зазнала невдачі. Про це в етері телемаратону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

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Яка зміна тактики окупантів була поблизу Гуляйполя

Лиховій зазначив, що два дні раніше в російських військових була спроба атакувати наші позиції на Гуляйпільському напрямку трохи більше масивними групами, ніж одне піхотне відділення.

Вони залучили для цього 2 танки, і ще багі, і ще щось колісне. Але ця спроба зазнала невдачі,

– розповів речник.

Він наголосив, що це наступальне невеличке угруповання противника було розбите, танк уражений, і росіяни відступили. Втрат наших позицій не було.

"Загалом за 2 минулі дні на Гуляйпільському напрямку було уражено 3 російські танки. Це трохи заспокоїло їх і їхні намагання якось там щось придумувати. Цей напрямок зараз знову спокійний", – повідомив Лиховій.

Водночас речник ОУВ "Таврія" підкреслив, що тактика російської армії на цьому напрямку стала – це штурмові дії невеликим кількісним складом, малими піхотними силами, до відділення, загалом без використання бронетехніки.

Лиховій також зауважив, що ці дії росіян відбуваються тією самою кількістю військ, яка присутня, зокрема, в Запорізькій області. Там також не спостерігають збільшення цієї чисельності ворожих військ, тобто росіяни утримують стале угруповання, якого недостатньо для великих наступальних дій на північ області.