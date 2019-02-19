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      В Украину запретили ввозить 19 российских книг, которые содержат пропаганду

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      В Украину запретили ввозить 19 российских книг, которые содержат пропаганду
      В Украину запретили ввозить 19 российских книг, которые содержат пропаганду / Иллюстративное фото

      Госкомтелерадио не выдало разрешения на ввоз в Украину из России 19 книг. Все эти книги содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

      Отказ в разрешениях выдан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

      Признаки российской пропаганды нашли в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". Под запрет попала книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом". Она построена на примерах работы властных структур России.

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      Заборона ввезення Україна російські книги
      Запрещенная для ввоза в Украину книга

      Ввозить в Украину нельзя и книгу Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач". В книге содержатся слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

      Под запрет попала книга журналистки московских изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус". В книге использованы комментарии россиян, которые в Украине находятся под санкциями.

      Также в Украине не будут продавать книгу Натальи Малиновской "Записки практикующей ведьмы". Все потому, что предисловие к книге рекламирует российские пропагандистские телеканалы.

      російські книги література пропаганда заборона ввезення Україна
      Запрещенная для ввоза в Украину книга

      Не попадут в Украину и ряд детских книг и книги авторов советской эпохи, в оформлении которых использована коммунистическая символика.

      В украинские магазины не попадет книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина". В этой книге фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются российскими.

      Почему в Украину запрещают ввозить российские книги?В 2017 году в Украине заработал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Согласно закону, в Украину нельзя ввозить издательскую продукцию, которая по содержанию направлена на ликвидацию независимости государства, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности государства, незаконный захват государственной власти.

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      Теги: Новости Украины Литература Российская пропаганда Новости России Украина – Россия Книги
      Источник: 24 канал
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