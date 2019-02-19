В Украину запретили ввозить 19 российских книг, которые содержат пропаганду

Госкомтелерадио не выдало разрешения на ввоз в Украину из России 19 книг. Все эти книги содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Отказ в разрешениях выдан на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

Признаки российской пропаганды нашли в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". Под запрет попала книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом". Она построена на примерах работы властных структур России.

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Запрещенная для ввоза в Украину книга

Ввозить в Украину нельзя и книгу Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач". В книге содержатся слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Под запрет попала книга журналистки московских изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус". В книге использованы комментарии россиян, которые в Украине находятся под санкциями.

Также в Украине не будут продавать книгу Натальи Малиновской "Записки практикующей ведьмы". Все потому, что предисловие к книге рекламирует российские пропагандистские телеканалы.



Запрещенная для ввоза в Украину книга

Не попадут в Украину и ряд детских книг и книги авторов советской эпохи, в оформлении которых использована коммунистическая символика.

В украинские магазины не попадет книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина". В этой книге фальсифицируются исторические факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются российскими.

Почему в Украину запрещают ввозить российские книги?В 2017 году в Украине заработал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Согласно закону, в Украину нельзя ввозить издательскую продукцию, которая по содержанию направлена на ликвидацию независимости государства, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв безопасности государства, незаконный захват государственной власти.