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      Россия запретила украинской журналистке въезд в оккупированный Крым

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      Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в Россию и оккупированный Крым
      Украинской журналистке Алене Савчук запретили въезд в Россию и оккупированный Крым / Facebook-страница Алены Савчук

      Российские пограничники запретили украинской журналистке Алене Савчук въезд на территорию РФ и оккупированного Крыма. Запрет будет действовать 10 лет.

      Об этом Савчук написала на своей странице в Facebook.

      ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дискуссиям, эфирам, консультациям,
      – написала журналистка.

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      Савчук рассказала в комментарии "Громадскому", что о запрете ей сообщили во время попытки въехать в Крым на пункте пропуска "Чонгар". Официальная версия запрета – статья федерального закона РФ, по которому государство запрещает въезд иностранцам, "если это необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства".

      Добавим, что Алена Савчук делает материалы для "Громадского", "Радио Свободы", "Украинской правды", "Левого берега", издания "Лига" и Open Democracy.

      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма журналисты
      Источник: 24 Канал
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