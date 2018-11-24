Россия запретила украинской журналистке въезд в оккупированный Крым

Российские пограничники запретили украинской журналистке Алене Савчук въезд на территорию РФ и оккупированного Крыма. Запрет будет действовать 10 лет.

Об этом Савчук написала на своей странице в Facebook.

ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дискуссиям, эфирам, консультациям,

– написала журналистка.

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Савчук рассказала в комментарии "Громадскому", что о запрете ей сообщили во время попытки въехать в Крым на пункте пропуска "Чонгар". Официальная версия запрета – статья федерального закона РФ, по которому государство запрещает въезд иностранцам, "если это необходимо для обеспечения обороноспособности и безопасности государства".

Добавим, что Алена Савчук делает материалы для "Громадского", "Радио Свободы", "Украинской правды", "Левого берега", издания "Лига" и Open Democracy.