Путин приехал в оккупированный Крым: появилась жесткая реакция МИД Украины
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконным визитом президента этой страны Владимира Путина в украинский Крым.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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Как писал 24 канал, руководство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным 23 ноября прибыло в оккупированный Крым. Там так называемое правительство страны-оккупанта должно обсудить тему "будущего России".
В МИД Украины назвали этот визит грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В министерстве отмечают, что и эти, и все предыдущие несогласованные с украинской властью посещения российскими чиновниками аннексированного полуострова является циничным и демонстративным попранием международного права.
Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало должную оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введением санкций против РФ как государства-оккупанта,
- отметили в МИД.
В ведомстве напомнили, что Автономная Республика Крым и Севастополь является неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Поэтому Министерству иностранных дел РФ направили соответствующую ноту протеста.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".
МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в оккупированный Крыма и Севастополь. Дипломаты подчеркнули, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц на временно оккупированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и пренебрежение нормами международного права.
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