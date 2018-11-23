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      Путин приехал в оккупированный Крым

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      Путин прилетел в оккупированный Крым
      Путин прилетел в оккупированный Крым / Фото из открытых источников

      Руководство Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным прибыло в аннексированный Крым. Там так называемое правительство страны-оккупанта должно обсудить тему "будущего России".

      Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН.

      Читайте также: "Крым – это наше": Путин сделал новое циничное заявление об аннексии полуострова

      Путин прилетел в Крым, где проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам об основных направлениях деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
      – сказал Песков.

      Спикер президента пояснил, что на заседании будет обсуждаться указ Путина "О национальных и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

      По словам Пескова, накануне в отеле "Мечта" уже встретилось руководство России для обсуждения этого вопроса в рабочих группах, а сегодня продолжится работа под руководством Путина.

      Песков также добавил, что после этого заседания Путин наверняка задержится на оккупированном полуострове и проведет серию встреч с так называемыми членами правительства, вице-премьерами и руководством своей администрации.

      Добавим, что отель Mriya Resort & SPA, расположенный на Южном берегу Крыма неподалеку от Ялты, попал в список санкций США из-за связи с российским "Сбербанком", включенным в список санкций 12 сентября 2014 года.

      Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 августа побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

      МИД Украины выразил протест из-за приезда Путина в оккупированный Крым и Севастополь. Дипломаты подчеркнули, что Украина считает этот визит и любые так называемые поездки российских должностных лиц на временно оккупированный полуостров грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и пренебрежением нормами международного права.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 Канал
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