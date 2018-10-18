"Крым - это наше": Путин сделал новое циничное заявление относительно аннексии полуострова

Президент России Владимир Путин вновь отличился скандальным заявлением о незаконной аннексии Крыма. Так, он отметил, что Россия вовсе не стремится захватывать новые территории, а Крым перешел в состав РФ якобы по воле самих жителей полуострова.

Такое заявление глава Кремля сделал во время заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", передает ТСН.

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Он отметил, что Россия ничего не забирает и ей ничего не нужно от кого-то, ведь она имеет большую территорию.

Крым – это наше все. Наше – почему? Не потому что мы пришли и что-то отхватили. Здесь спор сразу заходит в тупик. Мы тут с вами все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется? С помощью референдумов, выборов и тому подобное. Люди в Крыму пришли на референдум и проголосовали: "Хотим быть независимыми". Следующим шагом: "Хотим быть в составе РФ",

– заявил Путин.

Российский президент отметил, что споры по этому поводу могут длиться долго.

"Ну, давайте будем спорить, смотреть документы ООН. Посмотрим, что такое Устав ООН, где написано о праве на самоопределение. Будем спорить без конца. Но мы исходим из волеизъявления людей, живущих на этой территории", – добавил президент страны-агрессора .

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уверен в том, что ООН примет резолюцию по Крыму, в которой Россия будет названа государством, которое оккупирует украинскую территорию.