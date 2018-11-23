Путін приїхав в окупований Крим

Керівництво Російської Федерації на чолі з президентом Володимиром Путіним прибуло в анексований Крим. Там так званий уряд країни-окупанта має обговорити тему "майбутнього Росії".

Про це журналістам повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

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Путін прилетів до Криму, де проведе розширене засідання президії Держради з питань про основні напрями діяльності органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації,

– сказав Пєсков.

Речник президента пояснив, що на засіданні буде обговорюватися указ Путіна "Про національні і стратегічні завдання розвитку РФ на період до 2024 року".

За словами Пєскова, напередодні в готелі "Мрія" вже зустрілося керівництво Росії для обговорення цього питання в робочих групах, а сьогодні продовжиться робота під керівництвом Путіна.

Пєсков також додав, що після цього засідання Путін напевне затримається на окупованому півострові і проведе серію зустрічей з так званими членами уряду, віце-прем'єрами і керівництвом своєї адміністрації.

Додамо, що готель Mriya Resort & SPA, розташований на Південному березі Криму неподалік від Ялти, потрапив до списку санкцій США через зв'язки із російським "Сбербанком", включеним до списку санкцій 12 вересня 2014 року.

Нагадаємо, Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 4 серпня побував в анексованому Криму, де відвідав вечір-відкриття Другого міжнародного музичного фестивалю "Опера в Херсонесі".



МЗС України висловило протест через приїзд Путіна до окупованого Криму та Севастополя. Дипломати наголосили, що Україна вважає цей візит і будь-які так звані поїздки російських посадовців на тимчасово окупований півострів грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, та нехтування нормами міжнародного права.