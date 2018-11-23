От визитов Путина Крым российским не станет, – Порошенко
Петр Порошенко назвал грубым нарушением международного права визит российского президента Владимира Путина в Крым.
Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской.
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Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет,
– отметил глава государства.
Он убежден, что именно из-за таких действий против Российской Федерации международное сообщество применило санкции, которые будут оставаться, пока такие действия будут продолжаться.
"Мы призываем Россию вернуться к цивилизационному миру. И, конечно, я дал поручение нашему МИД соответственно отреагировать на это нарушение Россией международного права", – подчеркнул Порошенко.
Смотрите видео: совместный брифинг Президента Украины Петра Порошенко и президента Словакии Андрея Киски
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