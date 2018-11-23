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      От визитов Путина Крым российским не станет, – Порошенко

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      Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Киской
      Порошенко вместе с президентом Словакии Андреем Киской / Фото из соцсетей

      Петр Порошенко назвал грубым нарушением международного права визит российского президента Владимира Путина в Крым.

      Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской.

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      Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет,
      – отметил глава государства.

      Он убежден, что именно из-за таких действий против Российской Федерации международное сообщество применило санкции, которые будут оставаться, пока такие действия будут продолжаться.

      "Мы призываем Россию вернуться к цивилизационному миру. И, конечно, я дал поручение нашему МИД соответственно отреагировать на это нарушение Россией международного права", – подчеркнул Порошенко.

      Смотрите видео: совместный брифинг Президента Украины Петра Порошенко и президента Словакии Андрея Киски

       

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Новости Крыма Владимир Путин Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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