От визитов Путина Крым российским не станет, – Порошенко

Петр Порошенко назвал грубым нарушением международного права визит российского президента Владимира Путина в Крым.

Об этом президент Украины заявил на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской.

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Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет,

– отметил глава государства.

Он убежден, что именно из-за таких действий против Российской Федерации международное сообщество применило санкции, которые будут оставаться, пока такие действия будут продолжаться.

"Мы призываем Россию вернуться к цивилизационному миру. И, конечно, я дал поручение нашему МИД соответственно отреагировать на это нарушение Россией международного права", – подчеркнул Порошенко.

Смотрите видео: совместный брифинг Президента Украины Петра Порошенко и президента Словакии Андрея Киски