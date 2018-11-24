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      Росія заборонила українській журналістці в’їзд в окупований Крим

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      Українській журналістці Альоні Савчук заборонили в'їзд у Росію та окупований Крим
      Українській журналістці Альоні Савчук заборонили в'їзд у Росію та окупований Крим / Facebook-сторінка Альони Савчук

      Російські прикордонники заборонили українській журналістці Альоні Савчук в’їзд на територію РФ та до окупованого Криму. Заборона діятиме 10 років.

      Про це Савчук написана на своїй сторінці у Facebook.

      ФСБ береже від мене обороноздатність і безпеку своєї держави. Дуже шкода, звичайно. Зате тепер виходжу з тіні і не стримуватимусь. Готова до коментарів, бесід, дискусій, ефірів, консультацій,
      – написала журналістка.

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      Савчук розповіла в коментарі "Громадському", що про заборону їй повідомили під час спроби в’їхати до Криму на пункті пропуску "Чонгар". Офіційна версія заборони – стаття федерального закону РФ, за яким держава забороняє в’їзд іноземцям, "якщо це необхідно для забезпечення обороноздатності та безпеки держави".

      Додамо, що Альона Савчук робить матеріали для "Громадського", "Радіо Свободи", "Української правди", "Лівого берега", видання "Ліга" та Open Democracy.

       

      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму журналісти
      Джерело: 24 Канал
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