Інавгурація Зеленського: у штабі переможця назвали ймовірну дату

Інавгурація Володимира Зеленського може відбутись 28 травня, щоб новий гарант не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

Проте законодавство можна трактувати і таким чином, що повноваження Верховної Ради XVIII скликання закінчаться 16 грудня. Відтак розпустити парламент можна буде до 16 червня, зазначив один з представників команди Зеленського у коментарі "РБК-Україна".

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"Володимир не буде ламати Раду через коліно в плані розпуску, ні – так ні, все, як він говорив в інтерв'ю. Пріоритет – прозора робота з нинішньою Радою і Кабміном", – сказав.

Серед перших ініціатив Зеленського на посаді президента – законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Окрім того, він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

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Переможець президентських перегонів ще раніше заявляв: він іде у президенти України лише на один термін, що триватиме 5 років. За цей час він обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який повинен формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

За результатами екзит-полів, лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,5% голосів. ЦВК продовжує підрахунок голосів, та вже очевидно, що перемогу здобув Зеленський. Опрацювавши 98,64% бюлетенів, відомо, що за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,18% виборців, за Петра Порошенка – 24,5%.

Зеленський переміг у другому турі виборів: відео



Результати екзит-полів – президентські вибори 2019