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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Інавгурація Зеленського: у штабі переможця назвали ймовірну дату

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Інавгурація Володимира Зеленського може відбутись 28 травня, щоб новий гарант не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

      Проте законодавство можна трактувати і таким чином, що повноваження Верховної Ради XVIII скликання закінчаться 16 грудня. Відтак розпустити парламент можна буде до 16 червня, зазначив один з представників команди Зеленського у коментарі "РБК-Україна".

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      "Володимир не буде ламати Раду через коліно в плані розпуску, ні – так ні, все, як він говорив в інтерв'ю. Пріоритет – прозора робота з нинішньою Радою і Кабміном", – сказав.

      Серед перших ініціатив Зеленського на посаді президента – законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Окрім того, він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.

      Читайте також: Програма Володимира Зеленського: основні тези

      Переможець президентських перегонів ще раніше заявляв: він іде у президенти України лише на один термін, що триватиме 5 років. За цей час він обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який повинен формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".

       

      За результатами екзит-полів, лідирує Володимир Зеленський – 73,0% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,5% голосів. ЦВК продовжує підрахунок голосів, та вже очевидно, що перемогу здобув Зеленський. Опрацювавши 98,64% бюлетенів, відомо, що за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,18% виборців, за Петра Порошенка – 24,5%.

      Зеленський переміг у другому турі виборів: відео


      Результати екзит-полів – президентські вибори 2019

      blog_ava
      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Верховна Рада
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