13:17
2 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Гра престолів" по-російськи. Школярі в РФ співають тюремні пісні
      Вєсті Кремля
      20:53, 1 травня
      Вєсті.UA: Зеленський крутіший за Ван Дама. Ляшко вимагає в Коломойського грошей
      Вєсті.UA
      19:46, 1 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Коли Зеленський назве кандидатів на посади міністрів, генпрокурора та голови СБУ

      1978 Читать новость на русском
      Коли Зеленський назве кандидатів на ключові посади в Україні
      Коли Зеленський назве кандидатів на ключові посади в Україні / Getty Images

      До інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського його команда не називатиме імена людей, яких він призначатиме на ключові посади – міністрів генпрокурора та голови Служби безпеки.

      Про це в інтерв’ю відеопроекту УП "Чітко інтерв’ю" розповів соратник Зеленського, креативник його виборчого штабу Юрій Костюк.

      Читайте також: Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?

      На запитання про те, коли у Зеленського представлять його команду, зокрема керівника СБУ, генпрокурора, голів Міноборони і МЗС, начальника Генштабу ЗСУ, Костюк відповів: "Тільки-но команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації".

      Зеленський не назве прізвищ на вищезгадані посади до своєї інавгурації, наголосив Костюк.

      "Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити", – сказав соратник новообраного президента.

      Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія,
      – пояснив Костюк.

      У команді Зеленського вважають, що кандидатів на ключові посади в країні повинні перевіряти не лише спецслужби, але й громадськість.

      Читайте також: Якими будуть перші сто днів Зеленського на посаді президента

      "Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому, коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", – сказав соратник Зеленського.

      Перед другим туром виборів президента, 18 квітня, Зеленський у прямому телеефірі представив свою команду експертів, з якою ішов на вибори. При цьому політик не вказував, чи призначить когось із цих експертів на ключові посади в державі.

      Команда Зеленського складається із 20 експертів:

      • Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу;
      • Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді;
      • Дмитро Разумков – відповідає за питання внутрішньої політики;
      • Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика;
      • Руслан Рябошапка – антикорупційна правоохоронна політика;
      • Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;
      • Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему;
      • Сергій Іонушас – відповідає за судову систему;
      • Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;
      • Ірина Венедиктова – відповідає за реформи у судовій системі;
      • Данило Гетманцев – відповідає за фінанси та оподаткування;
      • Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;
      • Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди";
      • Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;
      • Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики;
      • Марина Бардіна – відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
      • Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;
      • Андрій Герус – відповідає за напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання;
      • Сергій Бабак – експерт з освіти та науки;
      • Євген Комаровський – радник із медицини.

      Що зараз відомо про інавгурацію Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня. У Зеленського переконані, що вона може відбутися 28 або 30 травня, аби президент вже не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів восени залишиться менше півроку.

      що відомо про плани команди зеленського:
      blog_ava
      Знайшли антидот від отрути однієї з найнебезпечніших істот у світі
      сьогодні
      3278
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Президентські вибори 2019 Президент України Адміністрація Президента ГПУ СБУ МЗС України Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      сьогодні , 12:03 П’яті роковини трагедії 2 травня: що зараз відбувається в Одесі
      1099
      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      сьогодні , 12:01 Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      Злой Одессит 360
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      сьогодні , 10:00 Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
      405
      Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      сьогодні , 11:30 Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      Тетяна Острікова 1180
      День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      сьогодні , 11:01 День в історії – як "Динамо" розгромило "Атлетіко" у фіналі Кубка володарів кубків 1986 року
      223
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук