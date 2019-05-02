Коли Зеленський назве кандидатів на посади міністрів, генпрокурора та голови СБУ

До інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського його команда не називатиме імена людей, яких він призначатиме на ключові посади – міністрів генпрокурора та голови Служби безпеки.

Про це в інтерв’ю відеопроекту УП "Чітко інтерв’ю" розповів соратник Зеленського, креативник його виборчого штабу Юрій Костюк.

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На запитання про те, коли у Зеленського представлять його команду, зокрема керівника СБУ, генпрокурора, голів Міноборони і МЗС, начальника Генштабу ЗСУ, Костюк відповів: "Тільки-но команда зайде в Адміністрацію президента, з'явиться доступ до певної інформації".

Зеленський не назве прізвищ на вищезгадані посади до своєї інавгурації, наголосив Костюк.

"Ми не можемо назвати голову СБУ чи, наприклад, генпрокурора, тому що одна справа – назвати цю людину, а інша – призначити", – сказав соратник новообраного президента.

Ми зараз не маємо ресурсів повноцінно перевірити людей так, як це повинно бути – перевірити, чи є в них родичі в Росії, який їхній бекграунд, яка реальна їхня біографія,

– пояснив Костюк.

У команді Зеленського вважають, що кандидатів на ключові посади в країні повинні перевіряти не лише спецслужби, але й громадськість.

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"Сьогодні громадські активісти користуються в суспільстві великим рівнем довіри і знаходять скелети у шафі краще, ніж будь-хто. Тому, коли буде повноцінна перевірка, тоді цих людей можна буде називати", – сказав соратник Зеленського.

Перед другим туром виборів президента, 18 квітня, Зеленський у прямому телеефірі представив свою команду експертів, з якою ішов на вибори. При цьому політик не вказував, чи призначить когось із цих експертів на ключові посади в державі.

Команда Зеленського складається із 20 експертів:

Руслан Стефанчук – ідеолог, відповідає за реформування державних та правових інституцій та за законопроектну роботу;

Іван Баканов – голова партії "Слуга народу", представник президента у Верховній Раді;

Дмитро Разумков – відповідає за питання внутрішньої політики;

Олександр Данилюк – його напрямок – економіка, міжнародні відносини, фінансова та банківська політика;

Руслан Рябошапка – антикорупційна правоохоронна політика;

Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень для держави;

Денис Монастирський – відповідає за правоохоронну систему;

Сергій Іонушас – відповідає за судову систему;

Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони;

Ірина Венедиктова – відповідає за реформи у судовій системі;

Данило Гетманцев – відповідає за фінанси та оподаткування;

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність;

Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку "Зе-команди";

Олександр Мережко – експерт з питань міжнародних відносин та народовладдя;

Олег Бондаренко – очолює напрямок екологічної політики;

Марина Бардіна – відповідає за реалізацію політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини;

Андрій Герус – відповідає за напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання;

Сергій Бабак – експерт з освіти та науки;

Євген Комаровський – радник із медицини.

Що зараз відомо про інавгурацію Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. Інавгурація новообраного президента має відбутися до 3 червня. У Зеленського переконані, що вона може відбутися 28 або 30 травня, аби президент вже не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів восени залишиться менше півроку.