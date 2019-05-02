Когда Зеленский назовет кандидатов на должности министров, генпрокурора и главы СБУ

До инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского его команда не будет называть имена людей, которых он будет назначать на ключевые должности – министров, генпрокурора и главы Службы безопасности.

Об этом в интервью видеопроекта УП "Четко интервью" рассказал соратник Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк.

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На вопрос о том, когда у Зеленского представят его команду, в частности руководителя СБУ, генпрокурора, глав Минобороны и МИД, начальника Генштаба ВСУ, Костюк ответил: "Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации".

Зеленский не назовет фамилий на вышеупомянутые должности до своей инаугурации, подчеркнул Костюк.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить", – сказал соратник новоизбранного президента.

Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, каков их бэкграунд, какова их реальная биография,

– объяснил Костюк.

В команде Зеленского считают, что кандидатов на ключевые должности в стране должны проверять не только спецслужбы, но и общественность.

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"Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", – сказал соратник Зеленского.

Перед вторым туром выборов президента, 18 апреля, Зеленский в прямом телеэфире представил свою команду экспертов, с которой шел на выборы. При этом политик не указывал, назначит ли кого-то из этих экспертов на ключевые должности в государстве.

Команда Зеленского состоит из 20 экспертов:

Руслан Стефанчук – идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу;

Иван Баканов – председатель партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде;

Дмитрий Разумков – отвечает за вопросы внутренней политики;

Александр Данилюк – его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика;

Руслан Рябошапка – антикоррупционная правоохранительная политика;

Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства;

Денис Монастырский – отвечает за правоохранительную систему;

Сергей Ионушас – отвечает за судебную систему;

Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне;

Ирина Венедиктова – отвечает за реформы в судебной системе;

Даниил Гетманцев – отвечает за финансы и налогообложение;

Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;

Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления "Зе-команды";

Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;

Олег Бондаренко – возглавляет направление экологической политики;

Марина Бардина – отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;

Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в сфере прав человека;

Андрей Герус – отвечает за направления энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;

Сергей Бабак – эксперт по образованию и науке;

Евгений Комаровский – советник по медицине.

Что сейчас известно о инаугурации Зеленского? 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. У Зеленского убеждены, что она может состояться 28 или 30 мая, чтобы президент уже не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов осенью останется менее полугода.