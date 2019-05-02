14:08
2 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Игра престолов" по-русски. Школьники в РФ поют тюремные песни
      Вєсті Кремля
      20:57, 1 мая
      Вести.UA: Зеленский круче Ван Дамма. Ляшко требует у Коломойского денег
      Вєсті.UA
      19:50, 1 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Когда Зеленский назовет кандидатов на должности министров, генпрокурора и главы СБУ

      191 Читати новину українською
      Когда Зеленский назовет кандидатов на ключевые должности в Украине
      Когда Зеленский назовет кандидатов на ключевые должности в Украине / Getty Images

      До инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского его команда не будет называть имена людей, которых он будет назначать на ключевые должности – министров, генпрокурора и главы Службы безопасности.

      Об этом в интервью видеопроекта УП "Четко интервью" рассказал соратник Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: что, где, когда, как?

      На вопрос о том, когда у Зеленского представят его команду, в частности руководителя СБУ, генпрокурора, глав Минобороны и МИД, начальника Генштаба ВСУ, Костюк ответил: "Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации".

      Зеленский не назовет фамилий на вышеупомянутые должности до своей инаугурации, подчеркнул Костюк.

      "Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело – назвать этого человека, а другое – назначить", – сказал соратник новоизбранного президента.

      Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть – проверить, есть ли у них родственники в России, каков их бэкграунд, какова их реальная биография,
      – объяснил Костюк.

      В команде Зеленского считают, что кандидатов на ключевые должности в стране должны проверять не только спецслужбы, но и общественность.

      Читайте также: Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента

      "Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому, когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", – сказал соратник Зеленского.

      Перед вторым туром выборов президента, 18 апреля, Зеленский в прямом телеэфире представил свою команду экспертов, с которой шел на выборы. При этом политик не указывал, назначит ли кого-то из этих экспертов на ключевые должности в государстве.

      Команда Зеленского состоит из 20 экспертов:

      • Руслан Стефанчук – идеолог, отвечает за реформирование государственных и правовых институтов и за законопроектную работу;
      • Иван Баканов – председатель партии "Слуга народа", представитель президента в Верховной Раде;
      • Дмитрий Разумков – отвечает за вопросы внутренней политики;
      • Александр Данилюк – его направление – экономика, международные отношения, финансовая и банковская политика;
      • Руслан Рябошапка – антикоррупционная правоохранительная политика;
      • Галина Янченко – эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства;
      • Денис Монастырский – отвечает за правоохранительную систему;
      • Сергей Ионушас – отвечает за судебную систему;
      • Иван Апаршин – эксперт по безопасности и обороне;
      • Ирина Венедиктова – отвечает за реформы в судебной системе;
      • Даниил Гетманцев – отвечает за финансы и налогообложение;
      • Виктория Страхова – отвечает за банковскую деятельность;
      • Михаил Федоров – руководитель диджитал-направления "Зе-команды";
      • Александр Мережко – эксперт по вопросам международных отношений и народовластия;
      • Олег Бондаренко – возглавляет направление экологической политики;
      • Марина Бардина – отвечает за реализацию политики равных прав и возможностей женщин и мужчин;
      • Сергей Кальченко – эксперт по избирательному законодательству, европейским стандартам в сфере прав человека;
      • Андрей Герус – отвечает за направления энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольное регулирование;
      • Сергей Бабак – эксперт по образованию и науке;
      • Евгений Комаровский – советник по медицине.

      Что сейчас известно о инаугурации Зеленского? 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. У Зеленского убеждены, что она может состояться 28 или 30 мая, чтобы президент уже не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов осенью останется менее полугода.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЛАНАХ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО:​
      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      42421
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Міністерство оборони України МИД Украины СБУ ГПУ Администрация Президента Президент Украины Инаугурация Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      сегодня , 12:03 Пятая годовщина трагедии 2 мая: что сейчас происходит в Одессе
      1
      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      сегодня , 12:01 Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?
      Злой Одессит 516
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      сегодня , 10:00 Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
      117
      Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      сегодня , 11:30 Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти
      Тетяна Острікова 550
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:18 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 5991
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Зурабов не пришел на мероприятие, где были доказательства участия россиян в событиях в Украине
       26 января 2015 , 22:10 4
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Чемпион мира-2014 перешел в российский клуб
       31 июля 2018 , 21:35
      Стали известны наиболее популярные цвета автомобилей в Украине
       1 августа 2018 , 08:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук