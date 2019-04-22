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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Инаугурация Зеленского: в штабе победителя назвали вероятную дату

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Инаугурация Владимира Зеленского может состояться 28 мая, чтобы новый гарант не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

      Однако законодательство можно трактовать и таким образом, что полномочия Верховной Рады XVIII созыва закончатся 16 декабря. Затем распустить парламент можно будет до 16 июня, отметил один из представителей команды Зеленского в комментарии "РБК-Украина".

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      "Владимир не будет ломать Раду через колено в плане роспуска, нет – так нет, все, как он говорил в интервью. Приоритет – прозрачная работа с нынешней Радой и Кабмином", – сказал.

      Среди первых инициатив Зеленского на посту президента – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

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      Победитель президентской гонки еще ранее заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

       

      По результатам экзит-полов, лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. ЦИК продолжает подсчет голосов, но уже очевидно, что победу одержал Зеленский. Проработав 98,64% бюллетеней известно, что за Владимира Зеленского во втором туре проголосовали 73,18% избирателей, за Петра Порошенко – 24,5%.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео


      Результаты экзит-полов – президентские выборы 2019

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Верховная Рада
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