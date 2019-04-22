Инаугурация Зеленского: в штабе победителя назвали вероятную дату

Инаугурация Владимира Зеленского может состояться 28 мая, чтобы новый гарант не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

Однако законодательство можно трактовать и таким образом, что полномочия Верховной Рады XVIII созыва закончатся 16 декабря. Затем распустить парламент можно будет до 16 июня, отметил один из представителей команды Зеленского в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

"Владимир не будет ломать Раду через колено в плане роспуска, нет – так нет, все, как он говорил в интервью. Приоритет – прозрачная работа с нынешней Радой и Кабмином", – сказал.

Среди первых инициатив Зеленского на посту президента – законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Читайте также: Программа Владимира Зеленского: основные тезисы

Победитель президентской гонки еще ранее заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

По результатам экзит-полов, лидирует Владимир Зеленский – 73,0% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,5% голосов. ЦИК продолжает подсчет голосов, но уже очевидно, что победу одержал Зеленский. Проработав 98,64% бюллетеней известно, что за Владимира Зеленского во втором туре проголосовали 73,18% избирателей, за Петра Порошенко – 24,5%.

Зеленский победил во втором туре выборов: видео



Результаты экзит-полов – президентские выборы 2019