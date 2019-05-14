У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая

В команде Зеленского продолжают настаивать на инаугурации новоизбранного президента именно 19 мая. Основной причиной проведения церемонии именно в воскресенье называют желание избежать "транспортного коллапса" в Киеве.

Советник будущего президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV рассказал, что ЗЕкоманда хочет минимизировать транспортный дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей и гостей Киева.

Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину

Мы прекрасно понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению в Киеве. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Чтобы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число,

– сказал Разумков.

Советник Зеленского также добавил, что Верховная Рада могла собраться и проголосовать за дату инаугурации ранее. Причиной затягивания голосования Разумков считает страх депутатов перед роспуском парламента.