У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию именно 19 мая
В команде Зеленского продолжают настаивать на инаугурации новоизбранного президента именно 19 мая. Основной причиной проведения церемонии именно в воскресенье называют желание избежать "транспортного коллапса" в Киеве.
Советник будущего президента Дмитрий Разумков в эфире ICTV рассказал, что ЗЕкоманда хочет минимизировать транспортный дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей и гостей Киева.
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Мы прекрасно понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению в Киеве. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Чтобы минимизировать такой негативный эффект, Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число,
– сказал Разумков.
Советник Зеленского также добавил, что Верховная Рада могла собраться и проголосовать за дату инаугурации ранее. Причиной затягивания голосования Разумков считает страх депутатов перед роспуском парламента.
Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.
В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.
Когда должна состояться инаугурация Зеленского