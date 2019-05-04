Зеленский предложил дату инаугурации
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента будет настаивать, чтобы инаугурация состоялась 19 мая.
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