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      Парубий и Зеленский встретятся с лидерами фракций: обсудят дату инаугурации

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      Парубий созывает лидеров фракций на встречу с Зеленским
      Парубий созывает лидеров фракций на встречу с Зеленским / Фото из открытых источников

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проведет встречу сегодня, 4 мая, с победителем выборов президента Владимиром Зеленским и лидерами парламентских фракций. На ней политики должны обсудить дату инаугурации будущего главы государства.

      Об этом рассказал председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк в комментарии журналистам 24 канала.

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      В 15 часов будет совместная встреча глав фракций с председателем Верховной Рады и новоизбранным президентом. Надеюсь, мы обсудим не только дату инаугурации, но и другие вопросы,
      – сказал Березюк.

      По его словам, конкретная дата проведения инаугурации станет известна после того, как ее определит Верховная Рада своим постановлением 14 мая или сам председатель парламента.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется меньше полугода.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Березюк Верховная Рада Андрей Парубий Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Самопомич
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