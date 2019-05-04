Зеленський написав лист Парубію щодо дати інавгурації

Обраний президент України Володимир Зеленський укотре наполягає на тому, аби його інавгурація відбулася 19 травня. Саме про цю дату він написав у листі спікеру Верховної Ради Андрієві Парубію.

У документі, який Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook, він нагадав, що 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила результати виборів президента України, згідно з якими здобув перемогу та став обраним президентом України. Крім того, відповідно до закону про регламент Верховної Ради, дату та час проведення урочистого засідання українського парламенту за погодженням з новообраним президентом визначає рішення ВР.

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В умовах зовнішньої агресії для України надзвичайно важливо уникнути "вакууму влади" та забезпечити якнайшвидше набуття повноважень новообраним президентом. У зв'язку з цим, пропоную провести урочисте засідання Верховної Ради України для складення присяги на вipність українському народові 19 травня 2019 року,

– додав політик.



Лист, який написав Володимир Зеленський очільнику українського парламенту Андрієві Парубію

Щодо дати 19 травня Володимр Зеленський, зокрема, наполягав і зустрічі з головами парламентських фракцій.

"Сподіваюся, що народні депутати підтримають наші пропозиції на своєму засіданні 14 травня, адже нам потрібно працювати. Зокрема і з парламентом. Визначеність є вкрай важливою і для народу України, і для іноземних гостей, які вже висловили бажання прибути на урочистості, і для мене особисто", – констатував обраний президент.

Як зазначив у коментарі 24 каналу, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, Андрій Парубій на зустрічі з Зеленським та очільниками політсил у парламенті запевнив, що робитиме все від нього залежне, аби дату інавгурацію нового президента ухвалили якнайшвидше. Також Березюк підкреслив, що це питання парламент розглядатиме вже наступного пленарного тижня, який триватиме з 14 по 17 травня.

Тим часом, у мережі вже збирають мітинг під стінами Ради 14 травня, аби депутати якнайшвидше ухвалили дату інавгурації.

Зауважимо, що дата 19 травня є невдалою для інавгурації, оскільки цього дня в Україні відзначатимуть День пам‘яті жертв політичних репресій: його визначено указом президента від 2007 року. Загалом цього траурного дня відбуваються різні жалобні заходи по всій Україні, а також обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ.

За словами колишнього міністра фінансів і нинішнього члена команди Зеленського Олександра Данилюка, вони на інавгурацію новообраного президента вже запросили кількох міжнародних лідерів, які вітали його з перемогою на виборах.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського? Згідно з законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів від ЦВК. Цього разу, інформація про підсумки плебісциту з'явилася у офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" 3 травня. Відтак, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше ніж 3 червня.



У команді майбутнього гаранта, раніше вважали, що інавгурація має відбутись не пізніше ніж 28 або 30 травня, оскільки за таких умов до парламентських виборів залишиться менше ніж півроку та він матиме можливість розпустити Верховну Раду.





Дата інавгурації Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу