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      Як зміниться поведінка Зеленського після інавгурації: версія політолога

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      Яких кроків очікувати від Зеленського-президента
      Яких кроків очікувати від Зеленського-президента / Фото з відкритих джерел

      Поведінка Зеленського залишатиметься розмитою і незбалансованою до парламентських виборів. Для нього дуже важливі вибори до Верховної Ради.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За його словами, свій успіх Зеленський хоче одразу конвертувати в мандати у Верховній Раді. Тому один неправильний крок – і рейтинг посиплеться. На думку експерта, в команді Зеленського відтягуватимуть прийняття рішень, розмиватимуть якісь кроки. Якщо зустрічатися з священиками, – то одразу з главами трьох церков. При розмові про мову – говорити, що є і російська.

      Хто такий новий президент Зеленський, ми побачимо тільки під час формування коаліції, коли стане відомо про його партнерів. Це буде перше знайомство з політиком Зеленським. Зараз буде гра, шоу, інстаграмна політика – коли дизайнер важливіший за аналітика,
      – наголошує Микола Давидюк.

      На переконання політолога, суперник Зеленського у другому турі Петро Порошенко не проти дострокових виборів до Ради. Він і його штаб до них максимально готові. Для Порошенка, говорить Давидюк, зараз момент супермобілізації виборців і партнерів. Втім, діючий президент відчуває, що молодь його піджимає. Приміром, Вакарчук, якщо балотуватиметься в парламент на чолі політичної сили, у Львівській області може набрати набагато більше голосів, ніж Порошенко.

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      Що стосується телефонної розмови Порошенка і Зеленського, на думку Давидюка, це було потрібно обом. Діючий президент показує, що він серйозний наставник. У Зеленського до інавгурації немає повноважень, але треба щось демонструвати. Виборець Зеленського, вихований на серіалі, чекає, коли шматки золота почнуть падати під ноги, хочуть результату тут і зараз. Цього немає, і може бути швидке розчарування в Зеленського.

      Коли Володимир Зеленський вступить у повноваження президента? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського. Вже після офіційного вступу на посаду новообраний президент зможе призначити голову АП та інших посадовців.

      Зеленський інавгурація

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Петро Порошенко Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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