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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Как изменится поведение Зеленского после инаугурации: версия политолога

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      Каких шагов ожидать от Зеленского-президента
      Каких шагов ожидать от Зеленского-президента / Фото из открытых источников

      Поведение Зеленского будет оставаться размытым и несбалансированным до парламентских выборов. Для него очень важны выборы в Верховную Раду.

      Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      По его словам, свой успех Зеленский хочет сразу конвертировать в мандаты в Верховной Раде. Поэтому один неверный шаг – и рейтинг посыплется. По мнению эксперта, в команде Зеленского будут оттягивать принятие решений, размывать какие-то шаги. Если встречаться со священниками, – то сразу с главами трех церквей. При разговоре о языке – говорить, что есть и русский.

      Кто такой новый президент Зеленский, мы увидим только при формировании коалиции, когда станет известно о его партнерах. Это будет первое знакомство с политиком Зеленским. Сейчас будет игра, шоу, инстаграмная политика – когда дизайнер важнее аналитика,
      – отмечает Николай Давидюк.

      По мнению политолога, соперник Зеленского во втором туре Петр Порошенко не против досрочных выборов в Раду. Он и его штаб к ним максимально готовы. Для Порошенко, говорит Давидюк, сейчас момент супермобилизации избирателей и партнеров. Впрочем, действующий президент чувствует, что молодежь его поджимает. К примеру, Вакарчук, если будет баллотироваться в парламент во главе политической силы, во Львовской области может набрать гораздо больше голосов, чем Порошенко.

      Читайте также: Інавгурація Зеленського: що, де, коли, як?

      Что касается телефонного разговора Порошенко и Зеленского, по мнению Давыдюка, это было нужно обоим. Действующий президент показывает, что он серьезный наставник. В Зеленского до инаугурации нет полномочий, но нужно что-то демонстрировать. Избиратель Зеленского, воспитанный на сериале, ждет, когда куски золота начнут падать под ноги, хотят результата здесь и сейчас. Этого нет, и может быть быстрое разочарование в Зеленском.

      Когда Владимир Зеленский вступит в полномочия президента?
      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей. Теперь должна состояться инаугурация новоизбранного президента, а именно – до 3 июня. Церемония может состояться 28 или 30 мая, полагают в команде Зеленского. Уже после официального вступления в должность новоизбранный президент сможет назначить главу АП и других должностных лиц.

      Зеленський інавгурація

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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