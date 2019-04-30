Зеленский встретился с главой УПЦ МП Онуфрием: первые фото

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля 2019 года встретился с почетным патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием, руководителем Православной церкви Украины. А после этого – поехал общаться с главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

"На территории митрополичьей резиденции в Феофании состоялась встреча Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским", – об этом сообщил официальный сайт УПЦ МП.

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Говорится о том, что Зеленский поздравил Онуфрия "со Светлым Христовым Воскресением", в то же время Онуфрий в ответ поздравил Зеленского "с главным православным праздником и с его избранием на пост Президента Украинского государства".



Зеленский и митрополит Онуфрий на встрече в Феофании 30 апреля 2019 года

Участники встречи обсудили ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины. Других деталей пока не сообщали.



Митрополит Онуфрий демонстрирует Владимиру Зеленскому фигурку памятника Владимиру Великому

Кто такой митрополит Онуфрий?Это украинский церковный и религиозный деятель. Мирское имя – Орест Владимирович Березовский. Руководитель Украинской православной церкви (Московского патриархата). Постоянный член Священного синода РПЦ.



Митрополит Киевский и всея Украины – по версии РПЦ. Впрочем, с 15 декабря 2018 года его право на этот титул Константинопольская православная церковь (Вселенский патриархат) не признает.



Известный неоднозначными высказываниями относительно Украины, в частности: пророссийских боевиков называл "ополченцами", Украину – "буферной зоной" между Востоком и Западом. В сентябре 2018 года его занесли в базу "Миротворца" как агента влияния РПЦ и противника создания независимой поместной церкви в Украине

Напомним, перед встречей с Онуфрием Владимир Зеленский встретился с митрополитом Епифанием, руководителем Православной церкви Украины.

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К слову, 30 апреля ЦИК официально огласила результаты президентских выборов 2019 года в Украине. А Владимир Зеленский, победитель выборов, записал новое видеообращение к украинцам. В нем новоизбранный президент поблагодарил за поддержку. А также объявил конкурс на должность спикера президента Украины.