Соперничество – в прошлом: Порошенко звонил Зеленскому

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам и рассказал, чем собирается заниматься последние недели своей президентской каденции, а также – о своем разговоре с Владимиром Зеленским и договоренностях, которые в этом разговоре были достигнуты.

Петр Порошенко предложил своему когда-то оппоненту на выборах и победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому скоординировать усилия для совместного отпора российской агрессии. По его словам, с Зеленским договорено встретиться в ближайшее время.

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Действующий глава государства позвонил Владимиру Зеленскому сразу после обнародования протокола ЦИК от 30 апреля об окончательных результатах выборов президента Украины, и поздравил его.

Соперничество на выборах – осталось в прошлом. Мы не должны дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом в Украине. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у новоизбранного президента,

– сказал Порошенко.

По его мнению, сейчас нужно "продемонстрировать всем партнерам единую украинскую позицию". Ведь "раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".

"Российская Федерация заслуживает существенного усиления санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", – подытожил Порошенко.

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Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году и уже ожидает на инаугурацию. Действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение и поблагодарил всех украинцев, которые за него голосовали.

Владимир Зеленский займет пост президента максимум в первых числах июня 2019 года: