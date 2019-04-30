16:23
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Епифаний встретился с Зеленским: фото

      143 Читати новину українською
      Епифаний встретился с Зеленским
      Епифаний встретился с Зеленским / Фото с Facebook-страницы ПЦУ

      В Киеве сейчас проходит встреча предстоятеля ПЦУ Епифания и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

      Епифаний и Владимир Зеленский встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева, указано на Facebook-странице ПЦУ.

      Читайте также: Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

      Помощник митрополита и священник храма Теплой Софии Иван Сидор написал на Facebook-странице, что Епифаний поздравил Владимира Зеленского и пожелал мудрости, силы и вдохновения в ответственном служении украинскому народу.

      ЦИК официально объявила результаты второго тура выборов президента Украины. Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – более 48%.

      результати виборів президента україни зеленський порошенко
      Поддержка кандидатов по областям: инфографика

      Когда Зеленский официально станет президентом?​Теперь официальные результаты выборов должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". После этого начинается отсчет до инаугурации. По закону, он должен состояться не позднее, чем через 30 дней после публикации в официальной прессе. Дату инаугурации по представлению спикера парламента должна назначить Верховная Рада.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
      сегодня
      13928
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Епифаний Православная церковь Украины Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
      сегодня , 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
      Станіслав Безушко 8
      Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      сегодня , 15:29 Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      Ірина Вихрущ 8700
      Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      сегодня , 15:00 Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      Андрій Воропаєв 1134
      Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента
      сегодня , 14:20 Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента
      Інна Жолобович 20826
      Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика
      сегодня , 13:07 Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика
      508
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Облгазы Фирташа искусственно создают украинцам виртуальные долги за газ, – "Нафтогаз"
       6 декабря 2018 , 15:33
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Главные новости футбола 3 августа: Динамо победило Шахтер и заявилось на Лигу чемпионов, еще один топ-трансфер Барселоны
       4 августа 2018 , 07:00
      Audi и Lexus снимали рекламное видео в Украине
       14 сентября 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук