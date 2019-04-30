Епифаний встретился с Зеленским: фото

В Киеве сейчас проходит встреча предстоятеля ПЦУ Епифания и новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Епифаний и Владимир Зеленский встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева, указано на Facebook-странице ПЦУ.

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Помощник митрополита и священник храма Теплой Софии Иван Сидор написал на Facebook-странице, что Епифаний поздравил Владимира Зеленского и пожелал мудрости, силы и вдохновения в ответственном служении украинскому народу.

ЦИК официально объявила результаты второго тура выборов президента Украины. Президентом Украины избран Владимир Зеленский. Он получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – более 48%.



Поддержка кандидатов по областям: инфографика

Когда Зеленский официально станет президентом?​Теперь официальные результаты выборов должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер". После этого начинается отсчет до инаугурации. По закону, он должен состояться не позднее, чем через 30 дней после публикации в официальной прессе. Дату инаугурации по представлению спикера парламента должна назначить Верховная Рада.