18:30
4 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне зарабатывают за границей. Кадыров взялся за старое
      Вєсті Кремля
      20:57, 3 мая
      Вести.UA: Батл между Зеленским и Путиным. Гройсман раскрыл свои карты
      Вєсті.UA
      20:05, 3 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Дата инаугурации Зеленского: Садовый обозначил позицию "Самопомочи"

      232 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      В "Самопомочи" считают, что инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна состояться как можно раньше, поскольку "надо работать".

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и главы фракций украинского парламента встретились с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе и дату инаугурации избранного президента.

      Читайте также: Зеленский назвал ожидаемую дату инаугурации

      Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый в видеообращении обозначил позицию своей политсилы.

      Позиция "Самопомочи" такая – чем раньше сделать инаугурацию, тем будет лучше. Надо работать! Бери и делай,
      – отметил Андрей Садовый.

      Щодо інавгурації

      Позиція Об'єднання "Самопоміч" — чим скоріше зробити інавгурацію, тим краще. Треба працювати.

      Posted by Андрій Садовий on Saturday, 4 May 2019

      30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результат. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.

      В команде Зеленского хотят, чтобы инаугурация состоялась как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая) , потому что тот в таком случае сможет распустить парламент. Однако, конкретная дата проведения инаугурации станет известна лишь после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. В ВР пообещали это сделать на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 14 мая.

      Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО ОБ ИНАУГУРАЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯХ:​
      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды
      сегодня
      1940
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Андрей Садовой Самопомич Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 17:53 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      17741
      Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      сегодня , 16:03 Весна прем'єр: чим дивуватиме Національна опера України у травні
      Національна опера України 97
      Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      сегодня , 13:04 Как изменились цены на квартиры в новостройках Киева за 2 года – инфографика
      192
      "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      сегодня , 12:01 "Не обслуговую росіян!" – це не дискримінація
      Борис Немировський 2732
      Що суспільство вимагає від Президента України?
      сегодня , 08:40 Що суспільство вимагає від Президента України?
      Катерина Одарченко 2680
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Уверенности в выполнении минских соглашений ни у кого нет, — Порошенко
       13 февраля 2015 , 13:27
      Сожгли беззащитных людей заживо, – Путин по-своему вспомнил трагедию в Одессе в 2014 году
       2 мая 2017 , 18:15
      Hyundai Motorsport подписала контракт с Себастьяном Лебом
       17 декабря 2018 , 12:20
      Автомобильный газ продолжает стремительно дешеветь: уже меньше 11 гривен за литр
       5 февраля , 17:07
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук