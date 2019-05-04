Дата инаугурации Зеленского: Садовый обозначил позицию "Самопомочи"

В "Самопомочи" считают, что инаугурация избранного президента Владимира Зеленского должна состояться как можно раньше, поскольку "надо работать".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и главы фракций украинского парламента встретились с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе и дату инаугурации избранного президента.

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Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый в видеообращении обозначил позицию своей политсилы.

Позиция "Самопомочи" такая – чем раньше сделать инаугурацию, тем будет лучше. Надо работать! Бери и делай,

– отметил Андрей Садовый.

Щодо інавгурації Позиція Об'єднання "Самопоміч" — чим скоріше зробити інавгурацію, тим краще. Треба працювати. Posted by Андрій Садовий on Saturday, 4 May 2019

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало результат. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.

В команде Зеленского хотят, чтобы инаугурация состоялась как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая) , потому что тот в таком случае сможет распустить парламент. Однако, конкретная дата проведения инаугурации станет известна лишь после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. В ВР пообещали это сделать на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 14 мая.

Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала