Где состоится инаугурация Зеленского: прогноз букмекеров

Дата и место инаугурации Владимира Зеленского – победителя выборов президента Украины – пока что неизвестны. Однако букмекеры уже делают ставки на то, где все же состоится официальное вступление Зеленского на пост главы государства.

Наиболее вероятным местом для инаугурации Зеленского является Верховная Рада. Коэффициент на это составляет 1.05 по версии букмекерской компании "Фаворит Спорт".

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Букмекеры также предполагают, что команда Зеленского не будет рассматривать стандартные варианты и предложит совсем другое место для инаугурации. Вероятность такого результата-3.00.

Менее реальными местами проведения инаугурации новоизбранного президента является Майдан Незалежности в Киеве – коэффициент 5.00 и Мариинский дворец – 7.00.

А наименьшими являются шансы увидеть церемонию инаугурации на НСК "Олимпийский" – коэффициент 10.00.

Практика показывает, что не всегда события инаугурации разворачиваются по протоколу. На этот раз специалисты "Фаворит Спорт" предлагают спрогнозировать несколько ироничных результатов, которые случались раньше. Например, потеряет сознание кто-то из солдат почетного караула или закроется перед Зеленским дверь Верховной Рады. На оба варианта компания предлагает коэффициент 10.00.

При этом отставка или импичмент президента в первые 100 дней после вступления в должность более вероятны, чем непредвиденные события на инаугурации. Так, спрогнозировать такой результат предлагается с коэффициентом 5.00.

Что сейчас известно об инаугурации Зеленского?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. У Зеленского убеждены, что она может состояться 28 или 30 мая, чтобы президент уже не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов осенью останется менее полугода.