Зустріч Порошенка зі Зеленським: розкрито деталі розмови

Наприкінці 2018 року Володимир Зеленський та Петро Порошенко зустрічалися в Адміністрації Президента. Бізнес-партнер майбутнього президента Сергій Шефір розкрив подробиці зустрічі.

В інтерв'ю виданню "theБабель" Шефір сказав, що він разом із Зеленським їздив на цю зустріч.

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"Причина – нам почали в прямому сенсі погрожувати, що для нас закритий палац "Україна" і ми не можемо там знімати. До зйомок концерту "Кварталу 95" тоді залишалися два-три дні. Всі розводили руками, і ми сказали, що давайте тоді зустріч із тим, хто може розв'язати це питання. І нас привели в АП", – пояснив бізнес-партнер Зеленського.

Він сказав, що говорили з чинним президентом на різні теми. Зокрема, Порошенко запитував Зеленського про його участь в президентських виборах.

"Були питання: "Які плани на життя? Я чув, ти думаєш іти? Мені здається, що тобі це не потрібно. Маленькі зарплати, часу немає, сім'ї не бачиш, ти ж популярний, тебе перестануть любити, усі будуть ненавидіти, ти втратиш рейтинги, навіщо воно тобі треба?" Володимир сказав: "Я думаю, але не знаю поки". Порошенко сказав: "Ти мене почув, отже подумай". По-моєму, він говорив, що те ж саме Славі (Вакарчуку, – 24 канал) сказав", – заявив Шефір.

Які результати виборів-2019? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня.



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