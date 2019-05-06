Клімкін запропонує Зеленському свою відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів плідну зустріч з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Політики обговорили різні питання. Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку.

Міністр закордонних справ України заявив, що його ніхто не звільнятиме, оскільки "у нас має бути політична культура", пише "Інтерфакс-Україна".

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Павло Клімкін вважає, що це буде правильним – дозволити новому президентові вибрати тих, із ким він має працювати в таких сферах, як зовнішня політика та оборона. Він наголосив, що безумовно запропонує свою відставку. Клімкін сказав, що має свої політичні плани, але не виключає співпраці з Зеленським.

Загалом міністр зазначив, що провів "дуже хорошу зустріч" із Володимиром Зеленським.

Я вважаю, що там, де співпадають принципи і пріоритети – і я в цьому дуже оптимістичний, – ми працюватимемо. Це стосується і майбутніх порад, якщо вони будуть потрібні, також і можливої участі в переговорах,

– пояснив Клімкін.

30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.

