Заместитель генпрокурора Енин подтвердил, что уходит в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин все-таки подал в отставку. Накануне информация об отставке Енина появилась в СМИ.

Евгений Енин решил уйти в отставку по собственному желанию, пишет "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов". Енин заверил, что в политику идти не собирается.

У себя на Facebook-странице Енин опубликовал заявление на увольнение. Он добавил, что впоследствии объяснит свое решение.



Заявление об увольнении Енина

В июне 2018-го проект "Следствие.Инфо" обнародовал расследование, в котором говорилось, что заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким. В материале журналистов говорилось, что нынешние чиновники в Украине могут помогать бывшим чиновникам времен Януковича избежать наказания.

Сам Ставицкий заявил, что встречался с представителями ГПУ "много раз". Прокуроры также подтвердили эту встречу.

В Генпрокуратуре назвали попыткой дискредитации обнародованные журналистами доказательства тайной встречи прокуроров в Израиле с Эдуардом Ставицким. Начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что Енин и Стрижевская не были прокурорами по делу Ставицкого до ноября 2016 года.

Что известно о Евгении Енине?

Евгений Енин – украинский дипломат и юрист. Он был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

До этого Енин был третьим и вторым секретарем Посольства Украины в Республике Молдова. С марта по июль 2010 года был вторым секретарем сектора по вопросам приднестровского урегулирования Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, Евгений Енин был вторым секретарем отдела стран Юго-Восточной Азии и Океании Шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. С октября 2010 года по сентябрь 2011 года – второй и первый секретарь отдела стран Дальнего Востока Шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

Был исполняющим обязанности начальника второго восточноевропейского отдела Четвертого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 года – исполняющий обязанности начальника, начальник отдела Причерноморских стран Управления стран Южной Европы, Балкан и Южного Кавказа Третьего территориального департамента Министерства иностранных дел Украины.

С ноября 2012 года по декабрь 2014 года занимал должность советника Посольства Украины в Итальянской Республике. С декабря 2014 по июнь 2016 года – советник-посланник Посольства Украины в Итальянской Республике.