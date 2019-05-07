Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру: вероятная причина

Действующий гарант должен был явиться в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по делу расстрелов активистов на Майдане. Встреча была назначена на 10:00 в столичном следственном управлении ГПУ.

Петр Порошенко не смог прийти на допрос, однако в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.

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Представитель Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в эфире украинских телеканалов сообщил, что ГПУ хочет, чтобы президент подписал протокол допроса за 2016 год, а также ответил на ряд вопросов относительно расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Достоинства.

К сожалению, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. На данный момент нам не сообщили ни о причинах неявки, ни о просьбе переносе допроса,

– добавил Горбатюк.

Стоит добавить, что Петр Алексеевич давал показания еще в 2016 году. Тогда, чтобы ускорить процедуру допроса, всю информацию записали на видео, а потом расшифровали на бумаге. Однако следователи ГПУ до сих пор не могут встретиться с гарантом, чтобы тот подписал протокол. Поэтому показания президента не могут приобщить к делу.

Что известно о расследовании преступлений против Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



На конец 2018 года ГПУ определила 441 подозреваемого. Большинство из них во время Майдана были сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, судов. 288 дел направили в суд. По 52 делам были вынесены судебные решения, среди которых 48 приговоров. Только 9 из них были обвинительными, предусматривающими лишение свободы. Ни один бывший сотрудник полиции не был приговорен к реальным срокам заключения.