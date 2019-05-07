Чинний гарант мав з'явитися у Генеральній прокуратурі, аби дати свідчення у справі розстрілів активістів на Майдані. Зустріч була призначена на 10:00 у столичному слідчому управлінні ГПУ. Натомість відсутність Порошенка у стінах ГПУ пояснив генпрокурор Юрій Луценко.

Петро Порошенко не зміг прийти на допит, натомість у цей момент був на церемонії присяги суддів Верховного суду. Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Представник Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що ГПУ хоче, аби президент підписав протокол допиту від 2016 року, а також відповів на низку питань щодо розслідування кримінальних справ про злочини проти учасників Революції гідності. З часу, коли Порошенко давав останні свідченні в ГПУ, він заявив багато нових фактів, які були порилюднені у ЗМІ. Тож слідчі з ними ознайомилися лише за допомогою медіа – і тому хотіли ососбисто у Петра Порошенка про це перепитати.

На жаль, свідок на допит не прийшов. Зі слідчим ніхто не зв'язався. Наразі нам не повідомили ні про причини неявки, ні про прохання перенесення допиту,

– додав Горбатюк.

Варто додати, що Петро Олексійович давав свідчення ще у 2016 році. Тоді, аби пришвидшити процедуру допиту, всю інформацію записали на відео, а пізніше розшифрували на папері. Однак слідчі ГПУ і досі не можуть зустрітися з гарантом, щоб той підписав протокол. Відтак свідчення президента не можуть долучити до справи.

У цій ситуації на захист Порошенка вже встиг встати генпрокурор Юрій Луценко. Він пояснив журналістам, що поки ще чинний глава держави готовий надати свідчення у справі в будь-який час, коли у нього немає запланованих офіційних заходів. Слідчим просто слід узгодити із ним графік допитів.

Я знаю позицію президента: він готовий ще раз повторити свої свідчення в якості свідка про події на Майдані, в яких він брав участь і які йому відомі. Якщо це допоможе, нарешті, на п'ятий рік слідства Горбатюку завершити справи, які чекає суспільство, то президент повторно дасть свідчення, які від нього вимагають слідчі

– наголосив Луценко.

Окрім того, генпрокурор пригадав, що слідчі з департаменту спецрозслідування допитували Порошенко в минулому році на території Адміністрації Президента.

"Чому вони не взяли у нього підпис, – для мене це загадка. Чому Горбатюк згадав про це аж через рік – для мене не загадка, тому що він так болісно реагує на критику з боку глави держави і таким адміністративним шляхом хоче йому "віддячити"... Мені здається, Горбатюк у цьому випадку просто годує своє его, а не прагне справедливості. Згадати про відсутність підписів на протоколі через рік, погодьтеся, виглядає не дуже добре ", – додав Луценко.

Що відомо про розслідування злочинів проти Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



На кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного. Більшість з них під час Майдану були співробітниками правоохоронних органів, прокуратури, судів. 288 справ скерували до суду. У 52 справах були винесені судові рішення, серед яких 48 вироків. Лише 9 з них були обвинувальними, що передбачали позбавлення волі. Жоден колишній співробітник поліції не був засуджений до реальних термінів ув'язнення.