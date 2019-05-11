Как Зеленский будет выбирать кандидатов на главные должности в Украине
Кандидаты, которые захотят возглавить Администрацию Президента, Министерство иностранных дел, Службу безопасности, Генпрокуратуру и Совет национальной безопасности и обороны при президенте Владимире Зеленском, должны пройти несколько собеседований и получить оценку по набору критериев.
Советник избранного президента Александр Данилюк в интервью LIGA.net рассказал, что кандидатов на топ-должности должны утвердить все интервьюеры, которые будут рассматривать их кандидатуры.
Читайте также: Квота Зеленского: кого из чиновников может оставить на должности новоизбранный президент
Этот подход (систему отбора кадров – 24 канал) поддержал Владимир Зеленский. Он формирует Номинационный комитет из трех-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды. Они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате, должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана соответствующая развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения,
– объяснил Данилюк.
По его словам, вероятно, комитет может заработать в ближайшее время. На первом этапе нужно будет отобрать "очень много" людей – глав Администрации Президента, СНБО, МИД, СБУ, ГПУ и их заместителей. Однако, команда Зеленского не имеет целью поменять сразу всех чинвоникив, а руководители ведомств должны сами себе выбирать заместителей.
Данилюк отметил, что так отстаивает идею открытого формирования команды, ведь если в команде новоизбранного президента начнутся "договорняки, квоты, списки – качественные люди во власть не пойдут".
Эксперт добавил, что глава Администрации президента также должен быть одобрен номинационным комитетом, но последнее слово – за Зеленским.
"В любом случае, окончательное решение – за президентом. Он заинтересован, чтобы ему подобрали профессиональных людей, в которых он будет уверен", – подытожил Данилюк.
Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.
Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.
В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.