Как Зеленский будет выбирать кандидатов на главные должности в Украине

Кандидаты, которые захотят возглавить Администрацию Президента, Министерство иностранных дел, Службу безопасности, Генпрокуратуру и Совет национальной безопасности и обороны при президенте Владимире Зеленском, должны пройти несколько собеседований и получить оценку по набору критериев.

Советник избранного президента Александр Данилюк в интервью LIGA.net рассказал, что кандидатов на топ-должности должны утвердить все интервьюеры, которые будут рассматривать их кандидатуры.

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Этот подход (систему отбора кадров – 24 канал) поддержал Владимир Зеленский. Он формирует Номинационный комитет из трех-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды. Они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате, должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана соответствующая развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения,

– объяснил Данилюк.

По его словам, вероятно, комитет может заработать в ближайшее время. На первом этапе нужно будет отобрать "очень много" людей – глав Администрации Президента, СНБО, МИД, СБУ, ГПУ и их заместителей. Однако, команда Зеленского не имеет целью поменять сразу всех чинвоникив, а руководители ведомств должны сами себе выбирать заместителей.

Данилюк отметил, что так отстаивает идею открытого формирования команды, ведь если в команде новоизбранного президента начнутся "договорняки, квоты, списки – качественные люди во власть не пойдут".

Эксперт добавил, что глава Администрации президента также должен быть одобрен номинационным комитетом, но последнее слово – за Зеленским.

"В любом случае, окончательное решение – за президентом. Он заинтересован, чтобы ему подобрали профессиональных людей, в которых он будет уверен", – подытожил Данилюк.

Когда состоится инаугурация Зеленского?​Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.



В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.

