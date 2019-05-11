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      Як Володимир Зеленський збирається боротись із корупцією

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      Щоб подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи, запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів. А чиновники, які засвітилися у таких скандалах, будуть змушені одразу йти з посади.

      Наскільки реально втілити ці плани, розкажуть журналісти 24 каналу.

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      Руслан Рябошапка – радник новообраного президента з питань правоохоронної і антикорупційної політики. Після інаугурації Зеленського саме він в новій команді має виконувати функцію головного борця з корупцією.

      рябошапко зеленський
      Руслан Рябошапка

      Він очікує від НАБУ та САП відкриття справ щодо оточення попередника. А також розслідування скандалу Свинарчуків-Гладковських навколо розкрадання оборонки.

      Ще до виборів штабісти Зеленського заявляли, що одним з пунктів його програми є перезапуск антикорупційної системи. Також пообіцяли скасувати депутатську недоторканість, а держслужбовців змусити покидати посаду, якщо засвітяться у корупційному скандалі.

      зеленський корупція інавгурація
      Команда Зеленського радилася з експертами щодо проблеми корупції

      Зобов'язання про це підписуватимуть, коли влаштовуватимуться на роботу. У корупціонерів конфісковуватимуть майно, а тим, хто допоможе їх викрити, платитимуть винагороду. Цей план дій вже обговорювали із "Зе-командою" представники антикорупційних громадських організацій.

      Після зустрічі у Зеленського заговорили ще й про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це ще раніше пропонували громадські активісти.

      Потрібне максимальне сприяння роботі Антикорупційного бюро і наостанок, але важливо, можливість позбавити невластивих функцій у сфері боротьби з корупцією і ліквідувати антикорупційний підрозділ СБУ,
      – заявила експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

      За оновлення НАЗК та САП повинен проголосувати парламент. На додаткові видатки з бюджету, переконують активісти, це майже не вплине, тому що під час оновлення органів робота триватиме у стандартному режимі.

      Експерти кажуть, якщо до цього дійде справа, то НАЗК запускатимуть наново, тобто набиратимуть детективів, а у САП змінять керівництво та замів.

      інавгурація зеленський
      Що відомо про інавгурацію Зеленського

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      Теги: Новини політики Новини України НАБУ САП Корупція Володимир Зеленський НАЗК
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