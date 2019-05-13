Украина готова отказаться от Минских соглашений: Климкин сделал громкое заявление

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения Минских соглашений, если в Совете Европы согласятся снять санкции с России. Об этом решении уже сообщили главам европейских МИД.

Речь идет о том, что дипломаты из Германии лоббируют в Совете Европы вопрос об отмене санкционного давления с России. В этом их поддерживают коллеги из Франции и ряда других государств, сообщает "Европейская правда".

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Отметим, что и Германия, и Франция являются участниками нормандской четверки. Они помогали внедрять минский процесс, чтобы уменьшить интенсивность военных действий на Донбассе.

Что такое нормандский формат?

Пока это переговоры в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия. Впервые он был введен 6 июня 2014 года. Название происходит от встречи глав указанных государств, которая впервые состоялась в городке Бенувиль, что во французской Нормандии. Главной темой переговоров в нормандском формате является решение проблемы вооруженного конфликта на Донбассе.



Минские соглашения действуют почти пять лет. С тех пор часто говорят об их низкой эффективности, российские оккупационные войска ежедневно нарушают режим прекращения огня. Следовательно, и гражданские люди, и военные продолжают гибнуть или получают тяжелые ранения. Кроме того, осенью 2018 года боевики, поддерживаемые Кремлем, провели на оккупированных территориях незаконные выборы.

Если вы пойдете (на снятие санкционного давления – 24 канал), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что Минска у нас отныне нет, и его убила не только Россия, его убили также вы,

– обратился Климкин к коллегам в Брюсселе.

Глава украинского МИД отмечает, что прямой связи между минскими соглашениями и санкциями против РФ в Совете Европы нет, но Украина имеет основания для такого шага.

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (на оккупированных территориях Донбасса – 24 канал), вы пойдете навстречу России – тогда тотально рушится вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", – сказал он.

Климкин добавил, что по этому поводу имел "очень длинный" разговор тет-а-тет с немецким министром. Однако о его результатах не сообщил.

Почему на Россию наложили санкции в Совете Европы?

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а Россия в ответ перестала принимать участие в сессиях Ассамблеи. В июне 2017 года Москва также решила прекратить платить свой взнос. Восстановить его собираются, когда "ПАСЕ устранит угрозу дальнейшей дискриминации национальных делегаций".



В 2018 году генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено. Зато глава российского МИД на это ответил, что Россия сама выйдет из Совета Европы, если встанет вопрос об ее исключении.



В мае 2019 все перевернулось вверх тормашками, и Ягланд уже говорит о совсем другом – что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой. Это позволит избежать возможного выхода России из состава организации.