18:49
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Паспорта РФ на Донбассе: МИД обратился к международному сообществу

      60 Читати новину українською
      Россия
      Россия / newizv.ru

      Министерство иностранных дел направило письмо западным партнерам о выдаче Россией своих паспортов жителям ОРДЛО. В ведомстве призывают международное сообщество расширить санкции из-за незаконных действий РФ.

      По словам спикера МИД Екатерины Зеленко, глава министерства Павел Климкин направил обращение к руководителям внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", стран ЕС и НАТО, передает "РБК-Украина".

      Читайте также: В Кремле прокомментировали решение Украины о непризнании паспортов РФ жителей Донбасса

      "Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает партнеров к расширению санкционного трека международного противодействия агрессии РФ за счет включения в него "паспортного кейса", – отметила Зеленко.

      Кроме того, Украина призывает не признавать российские документы, которые выдали жителям оккупированных территории Донбасса.

      "Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества, на непризнание тех паспортов, которые будут выдаваться гражданам Украины, нарушая нормы международного права и украинского законодательства. Мы будем требовать, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля", – добавили в МИД.

      Известно, что Украина готовит против России жесткий пакет санкций. Однако какими именно они будут – в МИД пока не разглашают.

      Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду,
      – пояснил Климкин.

      Что известно о выдаче паспортов России?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получение российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      российские паспорта на донбассе: хроника событий
      blog_ava
      Меган Маркл впервые вышла после родов: фото первенца
      сегодня
      1520
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Санкции МИД Украины Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      10 лет "Восточного партнерства": вместо "моста" – "ров с крокодилами", или Чем рискует Украина
      сегодня , 17:14 10 лет "Восточного партнерства": вместо "моста" – "ров с крокодилами", или Чем рискует Украина
      Борис Немировський 178
      Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      сегодня , 15:37 Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      262
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сегодня , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 1560
      Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      сегодня , 14:08 Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      Олексій Мінаков 852
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 946
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Тимошенко ждет поздравления с Днем рождения
       27 ноября 2012 , 08:11 6
      Нападение на Вербича: мать Лапинской прокомментировала решение суда
       8 мая 2018 , 20:27
      Президент Реала зявив, что лучший центрфорвард в мире уже играет в его команды
       11 февраля , 23:42
      Порошенко призвал "евробляхеров" быстрее растаможивать авто: видео
       12 февраля , 10:11
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук