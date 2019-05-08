Паспорта РФ на Донбассе: МИД обратился к международному сообществу

Министерство иностранных дел направило письмо западным партнерам о выдаче Россией своих паспортов жителям ОРДЛО. В ведомстве призывают международное сообщество расширить санкции из-за незаконных действий РФ.

По словам спикера МИД Екатерины Зеленко, глава министерства Павел Климкин направил обращение к руководителям внешнеполитических ведомств стран "большой семерки", стран ЕС и НАТО, передает "РБК-Украина".

Читайте также: В Кремле прокомментировали решение Украины о непризнании паспортов РФ жителей Донбасса

"Ключевой момент в том, что именно этим письмом Украина официально призывает партнеров к расширению санкционного трека международного противодействия агрессии РФ за счет включения в него "паспортного кейса", – отметила Зеленко.

Кроме того, Украина призывает не признавать российские документы, которые выдали жителям оккупированных территории Донбасса.

"Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества, на непризнание тех паспортов, которые будут выдаваться гражданам Украины, нарушая нормы международного права и украинского законодательства. Мы будем требовать, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля", – добавили в МИД.

Известно, что Украина готовит против России жесткий пакет санкций. Однако какими именно они будут – в МИД пока не разглашают.

Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду,

– пояснил Климкин.

Что известно о выдаче паспортов России?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получение российского паспорта, который предусматривает:



– Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



– Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



– Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.