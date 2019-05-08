Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными

Кабинет министров Украины признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдавает Российская Федерация гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз у себя на Facebook-странице написала, что акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства.

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Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш во время брифинга объяснил, что в постановлении правительства указаны конкретные пункты выдачи паспортов в Ростовской области РФ и даты начала оформления, сообщает корреспондент 24 канала. Речь идет о двух российских населенных пунктах: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области.

Начиная с этих дат, все документы, выданные этими органами будут считаться недействительными,

– отметил Черныш.

Он добавил, что российские паспорта будут определять по названию органа, который их выдает, и по телефону. Кроме того, Украина будет рекомендовать применить другим странам такой же механизм определения незаконных паспортов.

Вадим Черныш отметил, что в связи с выдачей российских паспортов правительство готовит перечень высокопоставленных российских чиновников, в отношении которых будут применены санкции.

Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно вовлечены в незаконные действия по выдаче паспортов украинским гражданам,

– добавил Черныш.

Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз также добавила, что граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.



Сообщение Ирины Фриз на Facebook

Что известно о выдаче паспортов России?

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.

1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:



– Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



– лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



– Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.