14:41
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными

      42 Читати новину українською
      Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными
      Кабмин признал российские паспорта жителей Донбасса незаконными / Фото из открытых источников

      Кабинет министров Украины признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдавает Российская Федерация гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз у себя на Facebook-странице написала, что акция России против Украины нарушает принципы и нормы международного права и несет прямую угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности нашего государства.

      Читайте также: Не только паспорта: Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам

      Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш во время брифинга объяснил, что в постановлении правительства указаны конкретные пункты выдачи паспортов в Ростовской области РФ и даты начала оформления, сообщает корреспондент 24 канала. Речь идет о двух российских населенных пунктах: село Покровское и Новошахтинск Ростовской области.

      Начиная с этих дат, все документы, выданные этими органами будут считаться недействительными,
      – отметил Черныш.

      Он добавил, что российские паспорта будут определять по названию органа, который их выдает, и по телефону. Кроме того, Украина будет рекомендовать применить другим странам такой же механизм определения незаконных паспортов.

      Вадим Черныш отметил, что в связи с выдачей российских паспортов правительство готовит перечень высокопоставленных российских чиновников, в отношении которых будут применены санкции.

      Мы знаем сейчас перечень лиц, которые непосредственно вовлечены в незаконные действия по выдаче паспортов украинским гражданам,
      – добавил Черныш.

      Министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз также добавила, что граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.

      ірина фріз фейсбук
      Сообщение Ирины Фриз на Facebook

      Что известно о выдаче паспортов России?
      24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.
      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      – лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      – Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

       

      blog_ava
      Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение
      сегодня
      6277
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Украина – Россия Пенсия Новости России Российские паспорта на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 733
      Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      сегодня , 08:40 Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      Антон Голобородько 426
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня , 08:15 День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      Андрій Шляхтін 14626
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      7 мая , 22:30 Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      1332
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 мая , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1811
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Смертельное ДТП на Житомирщине: два человека погибли в лобовом столкновении (фото +18)
       17 июня 2018 , 18:58
      Зеленский может распустить Раду, потому что там нет коалиции, – Разумков
       26 апреля , 23:15
      Славия – Динамо: фанаты хозяев бросали бокалы и бумажки в футболистов Динамо
       8 августа 2018 , 09:05
      "Укравтодор" будет искать ямы на дорогах до 6 февраля
       4 февраля , 18:04
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук