Кабмін визнав російські паспорти жителів Донбасу незаконними

Кабінет міністрів України визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз у себе на Facebook-сторінці написала, що акція Росії проти України порушує принципи та норми міжнародного права та несе пряму загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності нашої держави.

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш під час брифінгу пояснив, що у постанові уряду вказані конкретні пункти видачі паспортів в Ростовській області РФ і дати початку оформлення, повідомляє кореспондентка 24 каналу. Йдеться про два російських населених пункти: село Покровське і Новошахтинськ Ростовської області.

Починаючи з цих дат, всі документи, видані цими органами будуть вважатися недійсними,

– зазначив Черниш.

Він додав, що російські паспорти визначатимуть за назвою органу, який їх видає, і за номером. Крім того, Україна рекомендуватиме застосувати іншим країнам такий самий механізм визначення незаконних паспортів.

Вадим Черниш наголосив, що у зв'язку з видачею російських паспортів уряд готує перелік високопоставлених російських чиновників, проти яких будуть застосовані санкції.

Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо залучені до незаконних дій з видачі паспортів українським громадянам,

– додав Черниш.

Міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз також додала, що громадяни України, що проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей і які отримали паспорти Російської Федерації, не зможуть отримати соціальні виплати та пенсії.



Допис Ірини Фріз на Facebook

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

