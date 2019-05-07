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      Не только паспорта: Россия хочет упростить выдачу разрешений на проживание украинцам

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      Кремль собирается упростить выдачу разрешений на проживание украинцам
      Кремль собирается упростить выдачу разрешений на проживание украинцам / Фото из открытых источников

      В Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Так, правительство РФ рассмотрит законопроект, имеющий целью упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев на территории страны-агрессора.

      Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что законопроект предусматривает упрощение въезда в РФ иностранных граждан, передают росСМИ.

      Читайте также: Противостоять Путину: что может сделать Зеленский в ответ на очередные угрозы России

      Кто сможет получить вид на жительство в РФ без разрешения на временное проживание?

      1. Люди, которые родились на территории РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) и имели советское гражданство;
      2. Люди, которые были депортированы с территории Крымской АССР (Автономной Советской Социалистической Республики), и их родственники по прямой линии;
      3. Рожденные в РФ дети, усыновленные иностранцами;
      4. Высококвалифицированные специалисты и т.д.

      Поэтому, эта норма закона будет распространяться на граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

      По словам Медведева, также будет сокращен срок рассмотрения заявлений на временное проживание и вида с 6 до 4 месяцев.

      Что уже сделала РФ, чтобы заманить украинцев?
      24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую ​​идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак подчеркнул, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Российские паспорта на Донбассе Дмитрий Медведев Новости политики
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