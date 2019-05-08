В Кремле прокомментировали решение Украины о непризнании паспортов РФ жителей Донбасса

Кабинет министров Украины признал незаконными и недействительными паспорта, которые выдает Российская Федерация гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что решение Украины ничего не изменит, пишет "ТАСС".

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"Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что РФ продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.

Накануне министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии.

Что известно о выдаче паспортов России?​

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:



– Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



– Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



– Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



– Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.