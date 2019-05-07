Сколько украинцев получили гражданство РФ с начала 2019 года

За январь-март 2019 года Российская Федерация выдала 18 894 своих паспорта украинцам. По сравнению с 2018 годом цифра меньше, тогда паспорта РФ получили 19,4 тысячи граждан Украины.

В статистических сведениях о миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ говорится, что за январь-март выдано 14 742 видов на жительство для украинцев.

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Еще 14 972 граждан Украины получили разрешения на временное проживание в России. К слову, сейчас с такими документами проживают 15 187 украинцев.

С начала 2019 года в Россию с частным визитом выехали 119 900 украинцев, 101 700 – на работу, 8 100 – на учебу и 7 200 – с целью туризма.

Россия поставила на миграционный учет 387 398 украинцев, из них:

• 38 047 – зарегистрированные по месту жительства;

• 349 351 – поставлены на учет по месту пребывания.

За январь-март 254 626 граждан Украины сняли с миграционного учета.

Что известно о выдаче паспортов РФ для украинцев?24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А потом заявил, что готов предоставлять гражданство России всем украинцам.



1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта еще и для украинцев из оккупированного Крыма.



7 мая в Кремле придумали еще один способ, как заманить к себе украинцев. Правительство РФ рассмотрит законопроект, имеющий за цель упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство украинцев в России.