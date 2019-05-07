Скільки українців отримали громадянство РФ з початку 2019 року

За січень-березень 2019 року Російська Федерація видала 18 894 своїх паспортів українцям. У порівнянні з 2018 роком цифра є меншою, тоді паспорти РФ отримали 19,4 тисячі громадян України.

В статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ йдеться, що за січень-березень видано 14 742 посвідок на проживання для українців.

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Ще 14 972 громадян України отримали дозволи на тимчасове проживання в Росії. До слова, нині з такими документами проживають 15 187 українців.

З початку 2019 року до Росії з приватним візитом виїхали 119 900 українців, 101 700 – на роботу, 8 100 – на навчання і 7 200 – з метою туризму.

Росія поставила на міграційний облік 387 398 українців, з них:

• 38 047 – зареєстровані за місцем проживання;

• 349 351 – поставлені на облік за місцем перебування.

За січень-березень 254 626 громадян України зняли з міграційного обліку.

Що відомо про видачу паспортів РФ для українців?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Уряд РФ розгляне законопроект, який має на меті спростити отримання дозволу на тимчасове проживання і посвідки на проживання українців в Росії.