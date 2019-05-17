Климкин уходит с поста главы МИД: основные достижения и критика министра

Павел Климкин, который возглавлял Министерство иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года, объявил о своей отставке. Вспоминаем, чего достигла Украина на дипломатическом уровне за эти неполные 5 лет и за что критиковали министра.

Назначение Павла Климкина на должность главы МИД было воспринято довольно положительно среди экспертов по международным отношениям и политиков. Последние отмечали, что это пришлось на время одного из самых больших вызовов для украинской дипломатии – реформу украинского дипломатического корпуса нужно было проводить в условиях ведения войны. Само же министерство, по утверждениям экспертов, на тот момент было достаточно разбалансировано и в течение многих лет не финансировалось в достаточной мере.

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Уже в начале своей работы Климкин лоббировал признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, а сбитие пассажирского Boeing МН17 в Донецкой области назвал "актом террора".

Основные достижения на дипломатическом уровне:

За неполные 5 лет пребывания Павла Климкина на должности одним из главных достижений Украины на дипломатическом уровне можно назвать введение безвизового режима с Европейским Союзом 11 июня 2017 года. По данным социологического исследования, 26% украинцев считают это главным политическим событием 2017 года в стране. Уже в 2019 году, при наличии биометрического загранпаспорта, украинцы могут беспрепятственно посетить 87 стран мира. За два года "безвиза" в страны ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили 33 миллиона поездок.

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Решение о создании независимой украинской церкви 15 декабря и получение Томоса 6 января 2019 года. Само решение эксперты назвали важнейшим дипломатическим достижением Украины в 2018 году. Это – очевидная победа украинской дипломатии, независимо от того, насколько весомой была роль МИД и лично министра в этом вопросе.

9 марта 2018 года Североатлантический альянс присоединил Украину к перечню "стран-аспирантов" НАТО. Этот статус означает, что Альянс официально признал стремление Украины стать его членом. Однако это – не только формальность. Предоставление статуса аспиранта важно, так как без него невозможно дальнейшее сближение Украины с НАТО.

Масштабный обмен пленными 27 декабря 2017 года на Донбассе. Тогда Украина отдала РФ 233 осужденных, которые были задержаны за участие в боевых действиях на Донбассе и обвинялись в сепаратизме, в обмен на 73 украинских заложников.

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Важным было и недопущение возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без выполнения требований резолюций, касающихся агрессии России в Украине. Хотя уже в начале апреля 2019 года Франция призвала страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в ПАСЕ. Глава МИД Украины назвал такие действия недопустимыми и сравнил это с выспусканием преступников из тюрьмы.

Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия раздела в обществе,

– написал Климкин в Twitter.

Очевидным положительным моментом стала и довольно слаженная работа украинской дипломатии на критически важных для страны американском и немецком направлениях. Несмотря на внутриполитические проблемы этих стран, Украине в течение 5 лет удавалось не отпускать внимание ни Берлина, ни Вашингтона.

Определенным достижением можно назвать и то, что с 1 апреля 2019 года в конце концов утратил силу Договор о дружбе Украины с Россией. Он был подписан в 1997 году президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Борисом Ельциным. Обе стороны обязались уважать нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. Договор был заключен на срок в 10 лет, однако в 2008 году его действие было автоматически продлено. Уже в декабре 2018 года, после завершения срока, приняли закон, который прекращает его действие. Дипломатические отношения с Россией в целом за неполные 5 лет были сведены к минимуму.



Павел Климкин пробыл на посту чуть меньше 5 лет

Впрочем, эксперты отмечают, что работу МИД в целом и Павла Климкина лично довольно трудно оценить – их эффективность во внешней политике Украины напрямую зависит от деятельности других государственных органов.

Среди негативных моментов, которые сопровождали Украину на дипломатическом уровне за время, когда МИД возглавлял Павел Климкин, эксперты считают сохранение напряженности в отношениях с Польшей и Венгрией.

Также сюда относят замалчивание МИД определенных моментов российской агрессии. В частности речь идет о том, что после преступных действий РФ относительно украинских судов в Азовском море (ноябрь 2018 года) на определенном этапе проблему не выносили в публичную международную плоскость.

Кроме того, во время председательства Климкина МИД неоднократно критиковали за недостаточно активное сотрудничество с волонтерами и общественными организациями.