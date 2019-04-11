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      Россия просчиталась, – Климкин о провале Москвы в ПАСЕ

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      В МИД прокомментировали последнее решение ПАСЕ относительно России
      В МИД прокомментировали последнее решение ПАСЕ относительно России / Фото из открытых источников

      Последнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении России является просчетом Москвы . Европейские дипломаты понимают ее истинные намерения и мотивы.

      Не все они повелись на попытки манипуляции представителей России в ПАСЕ, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

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      Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Она содержала нормы, которые должны были снять санкционное давление с Российской Федерации. Однако перед голосованием опасные правки убрали.

      И что касается последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И тут Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность,
      – написал Климкин на своей странице в Twitter.

      Отметим, в документе вместо действующей санкционной процедуры предлагали ввести другую – более сложную по механизму внедрения.

      За что в конце концов проголосовали? Сложную процедуру таки введут, но она будет существовать параллельно с действующим алгоритмом введения санкций. Также ПАСЕ сохранил за собой право самостоятельно вводить санкции против России.

      Почему России нет в ПАСЕ?В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила этот вопрос на 2019 год. Поэтому Россия не смогла возобновить свое участие в организации до конца 2018 года. Зато в РФ считают, что в организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля в 2018 году ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия и изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России МИД Украины Павел Климкин ПАСЕ
      Источник: 24 канал
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