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      В ПАСЕ проголосовали за резолюцию, отменив положения в пользу России

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      ПАСЕ
      ПАСЕ / Getty Images

      Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Она содержала нормы, которые должны были снять санкционное давление с Российской Федерации. Однако перед голосованием опасные правки убрали.

      За документ, который готовил пророссийский дипломат Тини Кокс (Нидерланды) и чьи положения в пользу России исключили, проголосовали 105 членов ПАСЕ, 30 – против, 16 воздержались, сообщает "Европейская правда".

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      Что предусматривал первоначальный документ? Вместо действующей санкционной процедуры предлагали ввести другую – более сложную по механизму внедрения.

      За что в конце концов проголосовали? Сложную процедуру таки введут, но она будет существовать параллельно с действующим алгоритмом введения санкций. Также ПАСЕ сохранила за собой право самостоятельно вводить санкции против России.

      Россия не получила изменения процедуры введения санкций! При этом Россия в резолюции критикуется за трусость (подавать делегацию) и шантаж (отказ платить взнос в Совет Европы). Ее призвали не бояться и не шантажировать, а выполнять обязательства. Существующий санкционный механизм остается,
      – прокомментировал принятие резолюции председатель украинской постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

      Россия заявила, что рассматривает возможность выхода из Совета Европы, если права ее делегации в Парламентской Ассамблее (ПАСЕ) не восстановят до выборов генерального секретаря организации.

      Почему России нет в ПАСЕ?В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила этот вопрос на 2019 год. Поэтому Россия не смогла восстановить свое участие в организации до конца 2018 года. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

      Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признала, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия
      и изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украине районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

      В том же году 28 июня ПАСЕ одобрила резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования по освобождению украинцев из российских тюрем.

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      Теги: Санкции Новости России ПАСЕ Новости политики
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