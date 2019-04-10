У ПАРЄ проголосували за резолюцію, скасувавши положення на користь Росії

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи". Вона містила норми, які мали зняти санкційний тиск з Російської Федерації. Проте перед голосуванням небезпечні правки прибрали.

За документ, який готував проросійський дипломат Тіні Кокс (Нідерланди) і чиї положення на користь Росії виключили, проголосували 105 членів ПАРЄ, 30 – проти, 16 утрималися, повідомлює "Європейська правда".

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Що передбачав початковий документ? Замість чинної санкційної процедури пропонували ввести іншу – складнішу за механізмом запровадження.

За що зрештою проголосували? Складну процедуру таки запровадять, але вона існуватиме паралельно із чинним алгоритмом введення санкцій. Також ПАРЄ зберегло за собою право самостійно вводити санкції проти Росії.

Росія не отримала зміни процедури запровадження санкцій! При цьому Росія в резолюції критикується за боягузтво (подавати делегацію) та шантаж (відмову платити внесок до Ради Європи). Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов‘язання. Існуючий санкційний механізм залишається,

– прокоментував ухвалення резолюції голова української постійної делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Росія заявила, що розглядає можливість виходу з Ради Європи, якщо права її делегації в Парламентській Асамблеї (ПАРЄ) не відновлять до виборів генерального секретаря організації.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала це питання на 2019 рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія і змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.



Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в'язниць.