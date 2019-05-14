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      Новый "куратор" Кремля для Донбасса: появилась резкая реакция Климкина

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      Реакция Климкина на нового "куратора" Донбасса
      Реакция Климкина на нового "куратора" Донбасса / 24 канал

      Возможное назначение Кремлем "куратором" Донбасса Михаила Бабича не изменит политическое отношение Российской Федерации к Украине.

      Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства".

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      Он подчеркнул, что решения в России принимает только один человек. Именно поэтому, если что-то меняется на уровне исполнителей, то политика по определению не изменится.

      Когда президент России пытался навязать нам его (Бабича, – 24 канал) как посла, конечно, мы это отбили. Я знаю больше информации, чем могу сказать, но я считаю, что мы готовы к любому персональному развитию событий,
      – заявил глава МИД.

      Он добавил, что Украина понимает дальнейшие действия Кремля после решение выдавать российские паспорта на оккупированном Донбассе.

      Что известно о выдаче паспортов России?24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. А впоследствии заявил, что готов давать гражданство России всем украинцам.

      1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта, который предусматривает:

      – Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      – Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      – Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      – Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
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      Теги: Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Новости России Новости Украины МИД Украины Павел Климкин Владимир Путин
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