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      Безвизовая карта мира для украинцев: инфографика

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      Безвизовые страны для украинцев 2019: полный список
      Безвизовые страны для украинцев 2019: полный список / 24 Канал

      За почти два года безвизового режима с Европейским Союзом украинцы получили возможность, при наличии биометрического заграничного паспорта, беспрепятственно посетить 87 стран мира. Рассказываем, куда можно ездить без визы, а где – без ее оформления не обойтись.

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      Куда виза не нужна

      Почти половина всех "безвизовых" для украинцев стран расположены в Европе – 43. В частности, это – следствие введения безвизового режима Украины со странами Евросоюза в 2017 году.

      Украинцы могут беспрепятственно посетить и ряд стран Азии. Так, никаких виз не нужно при въезде, в частности, в постсоветские страны в этом регионе (кроме Туркменистана). Также в Израиль, Турцию (эту страну можно посетить даже с внутренними ID-картами), Монголию, Палестину, Малайзию, ОАЭ, Катар, Бруней, Гонконг и Индонезию.

      Одной из самых проблемных для путешествий украинцев остается Африка. Здесь без оформления визы можно обойтись только собираясь в Свазиленд, Маврикий, Намибию и на Сейшелы.

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      Впустить граждан Украины без визы готовы и три страны Океании (Вануату, Микронезия, Фиджи) и 21 – Северной и Южной Америки. В частности, Уругвай беспрепятственно можно будет посещать уже с 15 февраля этого года.

      Отметим, что во всех странах за один "безвизовый" въезд можно находиться ограниченное количество дней, преимущественно 90. А у ряда государств еще и, после их "использования", нужно выждать указанный период (максимум 180 дней), чтобы въехать без визы снова. Скажем, 1 января вы приезжаете в Парагвай, находитесь там 90 дней и обязаны выехать в конце марта. При этом следующие 90 дней повторно посетить страну вы можете только с визой – безвиз в течение этого времени не действует. Эти 180 дней считаются с момента первого въезда.

      Віза
      "Бевизовые" для украинцев страны

      Можно оформить по прибытию

      Ряд стран разрешает делать визу по прибытию, лишая гостей долгой процедуры посещения посольств и консульств. В большинстве случаев оформлением занимаются прямо в аэропорту и происходит это достаточно быстро, а кое-где – еще и бесплатно.

      В Азии есть возможность сделать визу по прибытию в 11 странах. В Африке – в 15. Оформить визу по прибытию можно также в Боливии и в пяти странах Океании.

      Оформление онлайн

      Официальное разрешение на въезд в определенные страны можно оформить и онлайн – без очередей в посольствах, кучи бумаг и за считанные часы.

      Разница электронной визы от обычной в том, что первую можно получить исключительно онлайн. Анкеты и документы нужно подавать через Сеть и ждать решения посольства. Здесь также не предусмотрены собеседования с консулом и прочие бюрократические процедуры. Присланные вами документы проверяют в миграционной службе страны и возвращают уже с положительным или отрицательным решением.

      Так, оформить визу онлайн можно в четыре страны Азии (Кувейт, Индия, Мьянма и Оман) и девять – Африки. Кроме того, электронная виза необходима для визита в Колумбию и Австралию.

      Візи
      Упрощенное получение визы

      Нужна виза

      Однако все еще остается ряд стран, в которые украинцам необходимо оформлять визы в посольствах.

      В Европе – это Великобритания и Ирландия. Чтобы посетить эти страны, необходимо сделать визы, стоимость которых – от 122 и 68 долларов соответственно. Требуют оформления еще 18 стран Азии, 25 – Африки, 5 – Океании. Также без визы вы не сможете посетить 12 государств Южной и Северной Америки.

      Віза
      Государства, в которые нужна виза

      Стоимость визы в страны Азии вам обойдется от 10 до 200 долларов (270 – 5440 гривен). Самым дешевым будет визит в Кувейт, а самым дорогим – в Йемен.

      Несколько дешевле будет въезд в Южную Америку – от 19 до 45 долларов (515 – 1225 гривен). А вот за визит в Северную Америку нужно заплатить от 33 до 160 долларов (900 – 4350 гривен). Самыми дорогими здесь являются США, самой дешевой – виза на Кубу.

      За въезд в "визовых" стран Африки готовьтесь заплатить от 17 до 150 долларов (460 – 4100 гривен). В Океании – от 25 до 256 долларов (680 – 6900 гривен).

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      Стоит отметить, что, кроме стоимости визы, некоторые страны требуют еще ряд сборов. Детали нужно уточнять в соответствующих посольствах. Также, если вы занимаетесь оформлением визы не лично, а пользуетесь помощью туристической фирмы – будьте готовы заплатить и за их услуги.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Путешествия Безвизовый режим Инфографика
      Источник: 24 Канал
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