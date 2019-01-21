Почему украинцам трудно получить визу в Великобританию

В Украине владельцы биометрического паспорта могут свободно путешествовать в 130 стран мира. За последний год наш заграничный документ улучшил свои позиции в мировом рейтинге "самых сильных" паспортов.

Украина обогнала все страны бывшего советского пространства.

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Несмотря на заявление министра иностранных дел Павла Климкина, впоследствии поднимемся еще на несколько ступенек. Потому что именно сейчас Украина договаривается о безвизе еще с двадцатью двумя странами.



Карта визовых режимов со странами мира

Активисты организации "Европа без барьеров" делают все, чтобы украинцам было легче путешествовать по миру. Поэтому высокое место украинского паспорта в мировом рейтинге паспортов и считают своим достижением. В прошлом году мы заняли в нем 41 место, в 2017 году было 44. В целом же в перечне более 200 государств.

Граждане Украины вот именно сегодня могут абсолютно спокойно без виз въезжать в 86 стран мира, из них в 34 страны нужен биометрический паспорт. 112 государств, мы их делим на 2 группы: 54 – упрощенный въезд, еще в 54 нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях,

– сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Сейчас Украина договаривается о безвизе еще с 22 странами, преимущественно Азии и Латинской Америки - говорят в профильном министерстве. Поэтому в следующем году в рейтинге, возможно, будем еще выше.

Начиная с 2015 года, в Украине уже оформлены почти 11 миллионов 200 тысяч биометрических загранпаспортов. Украинский загранпаспорт является одним из самых качественных документов в мире по технологии изготовления, по защитой от подделки,

- отметил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Высокое место в рейтинге – хороший сигнал для бизнеса, ведь легче работать в странах, с которыми есть безвиз. В целом для имиджа государства – это значит, нам доверяют, мы становимся более безопасными. Однако, в этом перечне много стран третьего мира – Африки, Латинской Америки, как вот Гондрусах или Никарагуа.



Перечень страны для въезда с Шенгенской визой

Например, почти четверть тех, кто хочет в Канаду, получают отказы. Для сравнения, до введения визового режима в странах шенгенской зоны отказывали 7% украинцев.

Человек не ориентируется, куда он едет, какова цель поездки, есть ли у него средства проживания за границей,

– сказала аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

Журналистке Оксане Михайловой не дали туристическую визу в Британию, хотя она знала ответ на все вопросы. Планируя поездку, она заранее подала документы в визовый центр. И даже заплатила за срочность, стоит документ от 100 долларов.



Журналистка Оксана Михайлова, которая не получила визу в Британию

Ожидая ответа, она дважды покупала билеты на самолет, потому что на запланированную дату вылета, разрешения еще не было. Его так и не дали, как следствие – испорченные нервы и потерянные деньги – более 30 тысяч гривен.

Есть несколько объяснений. Во-первых, не все документы тщательно переведены на английский. Второе, не верят в то, что мои намерения возвращаться в Украину достоверные. Очень жаль, что такие страны как Британия не всегда могут нам разрешить приезд,

– отметила Оксана Михайлова, которая получила отказ от визового центра.

"В Украине не ставят визы украинским гражданам, а присылают паспорта в Польшу. Там есть учреждение Великобритании, ответственное за постановку виз. Оно находится в Варшаве, у нас просто принимают документы, отправляют туда, там принимают решение, после этого отправляют нам обратно, – отметила аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

А в целом, говорят эксперты, отказов стало больше, потому и количество желающих побывать за границей выросло в разы. В 2016 году украинцы за день оформляли до 10 тысяч паспортов, в 2017 – втрое больше.