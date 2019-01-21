23:48
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, сегодня
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Почему украинцам трудно получить визу в Великобританию

      11 Читати новину українською

      В Украине владельцы биометрического паспорта могут свободно путешествовать в 130 стран мира. За последний год наш заграничный документ улучшил свои позиции в мировом рейтинге "самых сильных" паспортов.

      Украина обогнала все страны бывшего советского пространства.

      Читайте также: Тонкости безвиза: когда украинцев могут не впустить в Европу

      Несмотря на заявление министра иностранных дел Павла Климкина, впоследствии поднимемся еще на несколько ступенек. Потому что именно сейчас Украина договаривается о безвизе еще с двадцатью двумя странами.

      безвіз паспорт країни безвізу
      Карта визовых режимов со странами мира

      Активисты организации "Европа без барьеров" делают все, чтобы украинцам было легче путешествовать по миру. Поэтому высокое место украинского паспорта в мировом рейтинге паспортов и считают своим достижением. В прошлом году мы заняли в нем 41 место, в 2017 году было 44. В целом же в перечне более 200 государств.

      Граждане Украины вот именно сегодня могут абсолютно спокойно без виз въезжать в 86 стран мира, из них в 34 страны нужен биометрический паспорт. 112 государств, мы их делим на 2 группы: 54 – упрощенный въезд, еще в 54 нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях,
      – сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Сейчас Украина договаривается о безвизе еще с 22 странами, преимущественно Азии и Латинской Америки - говорят в профильном министерстве. Поэтому в следующем году в рейтинге, возможно, будем еще выше.

      Начиная с 2015 года, в Украине уже оформлены почти 11 миллионов 200 тысяч биометрических загранпаспортов. Украинский загранпаспорт является одним из самых качественных документов в мире по технологии изготовления, по защитой от подделки,
      - отметил спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

      Высокое место в рейтинге – хороший сигнал для бизнеса, ведь легче работать в странах, с которыми есть безвиз. В целом для имиджа государства – это значит, нам доверяют, мы становимся более безопасными. Однако, в этом перечне много стран третьего мира – Африки, Латинской Америки, как вот Гондрусах или Никарагуа.

      шенгенська віза безвіз паспорти
      Перечень страны для въезда с Шенгенской визой

      Например, почти четверть тех, кто хочет в Канаду, получают отказы. Для сравнения, до введения визового режима в странах шенгенской зоны отказывали 7% украинцев.

      Человек не ориентируется, куда он едет, какова цель поездки, есть ли у него средства проживания за границей,
      – сказала аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

      Журналистке Оксане Михайловой не дали туристическую визу в Британию, хотя она знала ответ на все вопросы. Планируя поездку, она заранее подала документы в визовый центр. И даже заплатила за срочность, стоит документ от 100 долларов.

      віза біометричний паспорт віза у Британію
      Журналистка Оксана Михайлова, которая не получила визу в Британию

      Ожидая ответа, она дважды покупала билеты на самолет, потому что на запланированную дату вылета, разрешения еще не было. Его так и не дали, как следствие – испорченные нервы и потерянные деньги – более 30 тысяч гривен.

      Есть несколько объяснений. Во-первых, не все документы тщательно переведены на английский. Второе, не верят в то, что мои намерения возвращаться в Украину достоверные. Очень жаль, что такие страны как Британия не всегда могут нам разрешить приезд,
      – отметила Оксана Михайлова, которая получила отказ от визового центра.

      "В Украине не ставят визы украинским гражданам, а присылают паспорта в Польшу. Там есть учреждение Великобритании, ответственное за постановку виз. Оно находится в Варшаве, у нас просто принимают документы, отправляют туда, там принимают решение, после этого отправляют нам обратно, – отметила аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.

      А в целом, говорят эксперты, отказов стало больше, потому и количество желающих побывать за границей выросло в разы. В 2016 году украинцы за день оформляли до 10 тысяч паспортов, в 2017 – втрое больше.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Павел Климкин МИД Украины Безвизовый режим Великобритания
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      сегодня , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 193
      Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      сегодня , 22:59 Главные новости 21 января: пожар на судах у Керченского пролива, дебаты в ПАСЕ по Азову
      51
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      сегодня , 21:30 # 10yearschallenge: как изменились топ-кандидаты в президенты за 10 лет
      Юлія Гілей 119
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      сегодня , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 94
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Путин делает акцент на расшатывании ситуации в Украине, – генерал-разведчик
       23 марта 2015 , 19:28
      Государство выступает адвокатом одного конкретно взятого человека, – эксперт о блокаде
       17 марта 2017 , 07:02
      Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19
       6 августа 2018 , 15:07
      Экс-форвард сборной Украины получил тяжелую травму
       30 октября 2018 , 17:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук