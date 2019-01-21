Чому українцям важко отримати візу до Великобританії

В Україні власники біометричного паспорту можуть вільно подорожувати до 130 країн світу. За останній рік наш закордонний документ покращив свої позиції у світовому рейтингу "найбільш сильних" паспортів.

Україна обігнала всі країни колишнього радянського простору.

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Зважаючи на заяву міністра закордонних справ Павла Клімкіна, згодом піднімемося ще на кілька сходинок. Бо саме зараз Україна домовляється про безвіз ще із двадцятьма двома країнами.



Мапа візових режимів України з країнами світу

Активісти організації "Європа без бар"єрів" роблять все, щоб українцям було легше подорожувати світом. Тож високе місце українського паспорту у світовому рейтингу паспортів вважають і своїм здобутком. Минулого року ми зайняли у ньому 41 місце, у 2017 році було 44. Загалом же у переліку понад 200 держав.

Громадяни України от саме сьогодні можуть абсолютно спокійно без віз в'їжджати до 86 країн світу, з них у 34 країни потрібен біометричний паспорт. 112 держав, ми їх ділимо на 2 групи: 54 – спрощений в'їзд, ще у 54 потрібно отримувати візу у дипломатичних чи консульських установах,

– сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зараз Україна домовляється про безвіз ще із 22 країнами, переважно Азії та Латинської Америки - кажуть у профільному міністерстві. Тож у наступному року у рейтингу, можливо, будемо ще вище.

Починаючи з 2015 року, в Україні вже оформлено майже 11 мільйонів 200 тисяч біометричних закордонних паспортів. Український закордонний паспорт є одним із найякісніших документів у світі за технологією виготовлення, за захистом від підроблення,

– зазначив речник Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

Високе місце у рейтингу – хороший сигнал для бізнесу, адже легше працювати у країнах, з якими безвіз. Загалом для іміджу держави – це означає, нам довіряють, ми стаємо безпечнішими. Однак, у цьому переліку багато країн третього світу – Африки, Латинської Америки, як от Гондрусах чи Нікарагуа.



Перелік країн для в'їзду з Шенгенською візою

Наприклад, майже чверть тих, хто хоче в Канаду, отримують відмови. Для порівняння, до запровадження візового режиму, у країнах шенгенської зони відмовляли 7% українців.

Людина не орієнтується, куди вона їде, яка мета поїздки, чи є у неї засоби проживання за кордоном,

– сказала аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька.

Журналістці Оксані Михайловій не дали туристичну візу до Британії, хоча вона знала відповідь на всі питання. Плануючи поїздку, вона заздалегідь подала документи до візового центру. І навіть заплатила за терміновість, коштує документ від 100 доларів.



Журналістка Оксана Михайлова, яка не отримала візу до Британії

Чекаючи відповіді, вона двічі купувала квитки на літак, бо на заплановану дату вильоту, дозволу ще не було. Його так і не дали, як наслідок – зіпсовані нерви і втрачені гроші – понад 30 тисяч гривень.

Є декілька пояснень. Перше, не всі документи ретельно перекладені англійською. Друге, не вірять в те, що мої наміри повертатися в Україну достовірні. Дуже шкода, що такі країни як Британія, не завжди можуть нам дозволити приїзд,

– наголосила Оксана Михайлова, яка отримала відмову від візового центру.

"В Україні не ставлять візи українським громадянам, а надсилають паспорти в Польщу. Там є установа Великобританії, відповідальна за постановку віз. Вона знаходиться у Варшаві, у нас документи просто приймають, відправляють туди, там приймають рішення, після цього відправляють нам назад, – зазначила аналітик громадської організації "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька.

А загалом, кажуть експерти, відмов побільшало, бо і кількість бажаючих побувати за кордоном зросла у рази. У 2016 році українці за день оформлювали до 10 тисяч паспортів, у 2017 – втричі більше.