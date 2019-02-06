Безвізова карта світу для українців: інфографіка

За майже два роки безвізового режиму з Європейським Союзом українці отримали можливість, за наявності біометричного закордонного паспорту, безперешкодно відвідати 87 країн світу. Розповідаємо, куди саме можна їздити без візи, а де – без її оформлення не обійтися.

Куди віза не потрібна

Майже половина усіх "безвізових" для українців країн розташовані у Європі – 43. Зокрема, це – наслідок введення безвізового режиму України з країнами Євросоюзу у 2017 році.

Українці безперешкодно можуть відвідати й низку країн Азії. Так, жодних віз не потрібно при в’їзді, зокрема, до пострадянських країн у цьому регіоні (окрім Туркменістану). Також – до Ізраїлю, Туреччини (цю країну можна відвідати навіть за внутрішніми ID-картками), Монголії, Палестини, Малайзії, ОАЕ, Катару, Брунею, Гонконгу та Індонезії.

Однією з найпроблемніших для подорожей українців залишається Африка. Тут без оформлення візи можна обійтися лише збираючись у Свазіленд, Маврикій, Намібію та на Сейшели.

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Впустити громадян України без візи готові й три країни Океанії (Вануату, Мікронезія, Фіджі) та 21 – Північної та Південної Америки. Зокрема, Уругвай безперешкодно можна буде відвідувати уже з 15 лютого цього року.

Зазначимо, що в усіх країнах за один "безвізовий" в'їзд можна перебувати обмежену кількість днів, переважно 90. А у низки держав ще й, після їх "використання", потрібно зачекати зазначений період (максисум 180 днів), аби в'їхати без візи знову. Скажімо, 1 січня ви приїжджаєте до Парагваю, перебуваєте там 90 днів і зобов'язані виїхати у кінці березня. При цьому наступні 90 днів повторно відвідати країну ви можете лише з візою – безвіз протягом цього часу не діє. Ці 180 днів рахуються з моменту першого в'їзду.



"Бевізові" для українців країни

Можна оформити по прибуттю

Низка країн дозволяє робити візу по прибуттю, позбавляючи гостей довгої процедури відвідування посольств та консульств. У більшості випадків оформленням займаються прямо в аеропорту і відбувається це досить швидко, а подекуди – ще й безкоштовно.

В Азії є можливість зробити візу по прибуттю в 11 країнах. В Африці – у 15. Оформити візу по прибуттю можна також у Болівії та у п’яти країнах Океанії.

Оформлення ойлайн

Офіційний дозвіл на в’їзд до певних країн можна оформити і онлайн – без черг у посольствах, купи паперів та за лічені години.

Різниця електронної візи від звичайної у тому, що першу можна отримати виключно онлайн. Анкети та документи потрібно подавати через Мережу і чекати рішення посольства. Тут також не передбачено співбесід з консулом та інших бюрократичних процедур. Надіслані вами документи перевіряють у міграційній службі країни та повертають уже з позитивним чи негативним рішенням.

Так, оформити візу онлайн можна у чотири країни Азії (Кувейт, Індія, М'янма та Оман) та дев’ять – Африки. Крім того, електронна віза необхідна для візиту в Колумбію та Австралію.



Спрощене отримання візи

Потрібна віза

Проте все ще залишається низка країн, до яких українцям необхідно оформлювати візи у посольствах.

У Європі – це Велика Британія та Ірландія. Щоб відвідати ці країни, необхідно зробити візи, вартість яких – від 122 та 68 доларів відповідно. Вимагають оформлення ще 18 країн Азії, 25 – Африки, 5 – Океанії. Також без візи ви не зможете відвідати 12 держав Південної та Північної Америки.

Держави, до яких потрібна віза

Вартість візи до країн Азії вам обійдеться від 10 до 200 доларів (270 – 5440 гривень). Найдешевшим буде візит до Кувейту, а найдорожчим – до Ємену.

Дещо дешевшим буде в’їзд до Південної Америки – від 19 до 45 доларів (515 – 1225 гривень). А от за візит до Північної Америки потрібно заплатити від 33 до 160 доларів (900 – 4350 гривень). Найдорожчими тут є США, найдешевшою – віза на Кубу.

За в’їзд до "візових" країн Африки готуйтеся заплатити від 17 до 150 доларів (460 – 4100 гривень). До Океанії – від 25 до 256 доларів (680 – 6900 гривень).

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Варто зазначити, що, окрім вартості візи, деякі країни вимагають ще низку зборів. Деталі потрібно уточнювати у відповідних посольствах. Також, якщо ви займаєтеся оформленням візи не особисто, а користуєтеся допомогою туристичної фірми – будьте готові заплатити і за їхні послуги.