12:21
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, 29 січня
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, 29 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Візи у Європу: ЄС підготував низку змін

      341 Читать новость на русском
      У Євросоюзі підготували зміни щодо видачі короткотермінових віз
      У Євросоюзі підготували зміни щодо видачі короткотермінових віз / Ілюстративне фото

      Євросоюз збирається спростити порядок видачі короткотермінових віз і використовуватиме цю нову політику для співпраці з питань міграції.

      Візовий кодекс Євросоюзу встановлює процедури та умови видачі віз громадянам з більш ніж зі 100 країн, що не входять до ЄС. Зміни, зокрема, стосуватимуться туристів, які зібрались відвідати європейські країни протягом короткого періоду часу (до 90 днів), інформують у прес-службі Європарламенту.

      Читайте також: Україна підпише безвіз із ще однією країною

      Головною метою реформи є полегшення подорожей для туризму, торгівлі та бізнесу. Водночас, зміна має запобігти нерегулярній імміграції та сприяти внутрішній безпеці ЄС.

      Так, тепер заяви на отримання візи можуть подавати протягом шести місяців (замість поточних трьох) до запланованої поїздки. Окрім цього, збільшиться плата за візу. Її ціна тепер становитиме не 60, а 80 євро. У той же час для людей віком до 18 років передбачені знижки, а діти віком до 6 років, а також – студенти та дослідники від візового збору звільняються.

      Також у повідомленні Європарламенту вказано, що люди, які часто мандрують до ЄС, можуть розраховуват на багаторазову візу.

      Вказані зміни повинен схвалити комітет Європарламенту з громадянських свобод і сам Європарламент. Далі документ надійне на розгляд Ради ЄС.

      Зазначимо, що українці, у яких є закордонний біометричний паспорт, можуть мандрувати до європейських країн без віз. Це стало можливим після запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, який вступив в силу у червні 2017 року. Наразі Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму ще із 22 країнами світу, а станом на січень 2019 року українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.

      Теги: Новини політики Євросоюз Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      сьогодні , 12:03 Інформаційна гігієна: 15 правил боротьби з фейками
      Блог Медіа 41
      Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      сьогодні , 11:25 Біографія Уляни Супрун: топ-факти про реформаторку та руйнівницю міфів
      10500
      Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      сьогодні , 08:40 Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів
      Артем Овдієнко 2216
      Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      сьогодні , 01:00 Як живе найбагатший екоінспектор України: статки, які шокують
      Тетяна Мартинюк 3409
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      29 січня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 6131
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук