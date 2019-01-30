Візи у Європу: ЄС підготував низку змін

Євросоюз збирається спростити порядок видачі короткотермінових віз і використовуватиме цю нову політику для співпраці з питань міграції.

Візовий кодекс Євросоюзу встановлює процедури та умови видачі віз громадянам з більш ніж зі 100 країн, що не входять до ЄС. Зміни, зокрема, стосуватимуться туристів, які зібрались відвідати європейські країни протягом короткого періоду часу (до 90 днів), інформують у прес-службі Європарламенту.

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Головною метою реформи є полегшення подорожей для туризму, торгівлі та бізнесу. Водночас, зміна має запобігти нерегулярній імміграції та сприяти внутрішній безпеці ЄС.

Так, тепер заяви на отримання візи можуть подавати протягом шести місяців (замість поточних трьох) до запланованої поїздки. Окрім цього, збільшиться плата за візу. Її ціна тепер становитиме не 60, а 80 євро. У той же час для людей віком до 18 років передбачені знижки, а діти віком до 6 років, а також – студенти та дослідники від візового збору звільняються.

Також у повідомленні Європарламенту вказано, що люди, які часто мандрують до ЄС, можуть розраховуват на багаторазову візу.

Вказані зміни повинен схвалити комітет Європарламенту з громадянських свобод і сам Європарламент. Далі документ надійне на розгляд Ради ЄС.

Зазначимо, що українці, у яких є закордонний біометричний паспорт, можуть мандрувати до європейських країн без віз. Це стало можливим після запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, який вступив в силу у червні 2017 року. Наразі Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму ще із 22 країнами світу, а станом на січень 2019 року українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.